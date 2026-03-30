Fluminense x Corinthians: saiba como garantir ingressos para torcida visitante

O Corinthians divulgou as orientações para os torcedores do Timão que desejam acompanhar a partida contra o Fluminense, marcada para quarta-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.

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De acordo com o clube, os ingressos destinados ao setor visitante estarão disponíveis a partir das 15h desta segunda-feira (30), por meio do site fluminense.bepass.com.br. As entradas custam R$ 90 (inteira).

O torcedor corinthiano deverá fazer o cadastramento facial em fluminense.bepass.com.br; Caso já tenha cadastro, entrar com login e senha. Após cadastrar a biometria, cadastrar-se em futebolcard.com.br. O documento usado para fazer a biometria deverá ser exatamente o mesmo do ingresso.

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O acesso ao estádio será exclusivamente através da biometria facial não havendo necessidade de retirada de ingresso; A venda on-line será até o fim do primeiro tempo.

De acordo com a lei estadual, crianças até 11 anos, idosos acima de 60 anos e PCD tem direito a gratuidade. Para ter direito ao benefício, o torcedor deverá se cadastrar em visitante-gratuidade.futebolcard.com.br. É obrigatória a apresentação do documento comprobatório.

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Maracanã recebe Fluminense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

Jogos do Corinthians em abril

01/04 (21h30)

Fluminense x SCCP

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Maracanã

Maracanã Transmissão: Prime Vídeo

05/04 (20h00)

SCCP x Internacional

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Prime Vídeo

09/04 (21h00)

Platense (ARG) x SCCP

Competição: Libertadores

Libertadores Local: Estádio Ciudad de Vicente López

Estádio Ciudad de Vicente López Transmissão: ESPN e Disney+

12/04 (18h30)

SCCP x Palmeiras

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere

15/04 (21h30)

SCCP x Independiente Santa Fé (COL)

Competição: Libertadores

Libertadores Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount

18/04 (20h00)

Vitória x SCCP

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Barradão

Barradão Transmissão: Premiere

22/04 (horário a definir)

Barra-SC x SCCP

Competição: Copa do Brasil

Copa do Brasil Local: A definir

A definir Transmissão: A definir

26/04 (16h00)

SCCP x Vasco

Competição: Brasileirão

Brasileirão Local: Neo Química Arena

Neo Química Arena Transmissão: Globo e Premiere

30/04 (21h00)

SCCP x Peñarol Competição: Libertadores Local: Neo Química Arena Transmissão: ESPN e Disney+

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