Fluminense x Corinthians: saiba como garantir ingressos para torcida visitante
Clube detalhou o processo de compra das entradas para o duelo no Maracanã
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O Corinthians divulgou as orientações para os torcedores do Timão que desejam acompanhar a partida contra o Fluminense, marcada para quarta-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.
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De acordo com o clube, os ingressos destinados ao setor visitante estarão disponíveis a partir das 15h desta segunda-feira (30), por meio do site fluminense.bepass.com.br. As entradas custam R$ 90 (inteira).
O torcedor corinthiano deverá fazer o cadastramento facial em fluminense.bepass.com.br; Caso já tenha cadastro, entrar com login e senha. Após cadastrar a biometria, cadastrar-se em futebolcard.com.br. O documento usado para fazer a biometria deverá ser exatamente o mesmo do ingresso.
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O acesso ao estádio será exclusivamente através da biometria facial não havendo necessidade de retirada de ingresso; A venda on-line será até o fim do primeiro tempo.
De acordo com a lei estadual, crianças até 11 anos, idosos acima de 60 anos e PCD tem direito a gratuidade. Para ter direito ao benefício, o torcedor deverá se cadastrar em visitante-gratuidade.futebolcard.com.br. É obrigatória a apresentação do documento comprobatório.
Jogos do Corinthians em abril
01/04 (21h30)
- Fluminense x SCCP
- Competição: Brasileirão
- Local: Maracanã
- Transmissão: Prime Vídeo
05/04 (20h00)
- SCCP x Internacional
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Prime Vídeo
09/04 (21h00)
- Platense (ARG) x SCCP
- Competição: Libertadores
- Local: Estádio Ciudad de Vicente López
- Transmissão: ESPN e Disney+
12/04 (18h30)
- SCCP x Palmeiras
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere
15/04 (21h30)
- SCCP x Independiente Santa Fé (COL)
- Competição: Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount
18/04 (20h00)
- Vitória x SCCP
- Competição: Brasileirão
- Local: Barradão
- Transmissão: Premiere
22/04 (horário a definir)
- Barra-SC x SCCP
- Competição: Copa do Brasil
- Local: A definir
- Transmissão: A definir
26/04 (16h00)
- SCCP x Vasco
- Competição: Brasileirão
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: Globo e Premiere
30/04 (21h00)
- SCCP x Peñarol
- Competição: Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Transmissão: ESPN e Disney+
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