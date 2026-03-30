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Fluminense x Corinthians: saiba como garantir ingressos para torcida visitante

Clube detalhou o processo de compra das entradas para o duelo no Maracanã

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 30/03/2026
17:43
Corinthians vai enfrentar o Fluminense no Maracanã (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraCorinthians vai enfrentar o Fluminense no Maracanã (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians divulgou as orientações para os torcedores do Timão que desejam acompanhar a partida contra o Fluminense, marcada para quarta-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão 2026.

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De acordo com o clube, os ingressos destinados ao setor visitante estarão disponíveis a partir das 15h desta segunda-feira (30), por meio do site fluminense.bepass.com.br. As entradas custam R$ 90 (inteira).

O torcedor corinthiano deverá fazer o cadastramento facial em fluminense.bepass.com.br; Caso já tenha cadastro, entrar com login e senha. Após cadastrar a biometria, cadastrar-se em futebolcard.com.br. O documento usado para fazer a biometria deverá ser exatamente o mesmo do ingresso. 

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O acesso ao estádio será exclusivamente através da biometria facial não havendo necessidade de retirada de ingresso; A venda on-line será até o fim do primeiro tempo.

De acordo com a lei estadual, crianças até 11 anos, idosos acima de 60 anos e PCD tem direito a gratuidade. Para ter direito ao benefício, o torcedor deverá se cadastrar em visitante-gratuidade.futebolcard.com.br. É obrigatória a apresentação do documento comprobatório.

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Maracanã recebe Vasco x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Brandão / Lance!)
Maracanã recebe Fluminense x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

Jogos do Corinthians em abril

01/04 (21h30)

  • Fluminense x SCCP
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: Prime Vídeo

05/04 (20h00)

  • SCCP x Internacional
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Prime Vídeo

09/04 (21h00)

  • Platense (ARG) x SCCP
  • Competição: Libertadores
  • Local: Estádio Ciudad de Vicente López
  • Transmissão: ESPN e Disney+

12/04 (18h30)

  • SCCP x Palmeiras
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere

15/04 (21h30)

  • SCCP x Independiente Santa Fé (COL)
  • Competição: Libertadores
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: TV Glovo, GE TV e Paramount

18/04 (20h00)

  • Vitória x SCCP
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Barradão
  • Transmissão: Premiere

22/04 (horário a definir)

  • Barra-SC x SCCP
  • Competição: Copa do Brasil
  • Local: A definir
  • Transmissão: A definir

26/04 (16h00)

  • SCCP x Vasco
  • Competição: Brasileirão
  • Local: Neo Química Arena
  • Transmissão: Globo e Premiere

30/04 (21h00)

  1. SCCP x Peñarol
  2. Competição: Libertadores
  3. Local: Neo Química Arena
  4. Transmissão: ESPN e Disney+

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!
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