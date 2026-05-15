Ex-Vasco e Corinthians, Talles Magno lidera estatísticas na MLS

Cria de São Januário e sempre observado de perto pela torcida do Vasco, o atacante Talles Magno vive um início de temporada avassalador nos Estados Unidos. Defendendo as cores do New York City FC, o brasileiro parece ter deixado para trás a recente passagem apagada pelo Corinthians para se tornar o jogador mais eficiente do elenco nova-iorquino em 2026.

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Talles Magno em ação pelo Vasco da Gama (Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)

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Sem conseguir o protagonismo esperado durante sua estadia no Parque São Jorge, Talles Magno retornou à Major League Soccer (MLS) com sede de jogo. Os resultados são imediatos: o atacante lidera o ranking interno de produtividade com uma média impressionante de um gol a cada 59 minutos em campo.

Em 12 partidas disputadas até aqui, o brasileiro somou cinco gols em apenas 297 minutos em campo. A diferença para os demais jogadores do setor ofensivo evidencia o quanto Talles tem sido letal quando acionado pelo treinador.

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A eficiência de Talles Magno ganha contornos ainda mais especiais na U.S. Open Cup. Enquanto na MLS ele mantém uma média sólida de um gol a cada 81 minutos, no torneio de mata-mata o aproveitamento é assustador: três gols em apenas duas partidas, alcançando a média de um gol a cada 45 minutos.

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O desempenho em 2026 serve como uma resposta positiva após o período de poucos gols no futebol brasileiro.