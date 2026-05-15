Corinthians fatura quantia milionária com avanço às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians faturou R$ 3 milhões em premiação com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O valor será pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o clube eliminar o Barra na terceira fase da competição nacional.

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Nesta quinta-feira (14), o time alvinegro voltou a vencer a equipe catarinense e confirmou a vaga na próxima etapa do torneio. Antes disso, o Corinthians já havia garantido R$ 2 milhões apenas pela participação na fase anterior.

Com o avanço às oitavas de final, o clube acumula R$ 5 milhões em premiações na atual edição da Copa do Brasil.

Premiação Copa do Brasil 2026

5ª fase: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 3 milhões

R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Final (vice-campeão): R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Final (campeão): R$ 78 milhões

Corinthians recebeu quantia milionária no ano passado

O Corinthians alcançou uma premiação milionária com a conquista da Copa do Brasil no ano passado. Ao levantar o troféu diante do Vasco, a equipe garantiu uma arrecadação total de aproximadamente R$ 97,7 milhões ao longo da campanha.

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A trajetória alvinegra foi marcada por ganhos progressivos desde a terceira fase até a decisão. No caminho até o título, o Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco na final.

Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Folhapress)

Próxima fase Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

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Classificados para próxima fase

Athletico-PR Atlético-MG Chapecoense Corinthians Cruzeiro Fluminense Fortaleza Grêmio Internacional Juventude Mirassol Palmeiras Remo Santos Vasco Vitória

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