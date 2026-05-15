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Corinthians fatura quantia milionária com avanço às oitavas da Copa do Brasil

Classificação rende premiação elevada e amplia receita do clube paulista

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 15/05/2026
06:00
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Corinthians avançou de fase na competição (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
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O Corinthians faturou R$ 3 milhões em premiação com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O valor será pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o clube eliminar o Barra na terceira fase da competição nacional.

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Nesta quinta-feira (14), o time alvinegro voltou a vencer a equipe catarinense e confirmou a vaga na próxima etapa do torneio. Antes disso, o Corinthians já havia garantido R$ 2 milhões apenas pela participação na fase anterior.

Com o avanço às oitavas de final, o clube acumula R$ 5 milhões em premiações na atual edição da Copa do Brasil.

Premiação Copa do Brasil 2026

  • 5ª fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Final (vice-campeão): R$ 34 milhões
  • Final (campeão): R$ 78 milhões

Corinthians recebeu quantia milionária no ano passado

O Corinthians alcançou uma premiação milionária com a conquista da Copa do Brasil no ano passado. Ao levantar o troféu diante do Vasco, a equipe garantiu uma arrecadação total de aproximadamente R$ 97,7 milhões ao longo da campanha.

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A trajetória alvinegra foi marcada por ganhos progressivos desde a terceira fase até a decisão. No caminho até o título, o Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e Vasco na final.

Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Folhapress)
Yuri Alberto marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Folhapress)

Próxima fase Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento será realizado no dia 26 de maio, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

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Classificados para próxima fase

  1. Athletico-PR
  2. Atlético-MG
  3. Chapecoense
  4. Corinthians
  5. Cruzeiro
  6. Fluminense
  7. Fortaleza
  8. Grêmio
  9. Internacional
  10. Juventude
  11. Mirassol
  12. Palmeiras
  13. Remo
  14. Santos
  15. Vasco
  16. Vitória

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