O técnico Ronald Koeman deu uma dura entrevista coletiva nesta segunda-feira (30), na qual deixou claro que, para o atacante Memphis Depay disputar a Copa do Mundo, precisará estar 100% fisicamente.

continua após a publicidade

O jogador estava convocado para a Data Fifa, mas foi cortado por conta da lesão sofrida diante do Flamengo, no dia 22 de março, em partida pelo Campeonato Brasileiro.

— Ele (Memphis Depay) ainda não está totalmente recuperado (da lesão na coxa). Isso explica o motivo dele não estar jogando. O tempo está acabando. Só temos mais oito semanas, então vamos ter que esperar para ver — disse o Koeman.

continua após a publicidade

— Eu não acho que o Memphis esteja surpreso com isso. Nós tivemos uma discussão muito saudável sobre como ele vê esse período que está por vir. Ainda há muitas partidas para fazer, com um jogo a cada três dias. Ele precisa estar no auge de sua forma... Caso contrário, ele não terá a capacidade de ser decisivo para nós — completou.

Memphis esteve presente na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, para acompanhar a partida da Holanda contra a Noruega, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida terminou com vitória da Laranja Mecânica por 2 a 1.

continua após a publicidade

Memphis Depay, camisa 10 da Holanda, acompanha ao duelo contra Noruega (Foto: Reprodução/X)

Entenda a lesão de Memphis Depay

O fisioterapeuta esportivo Fábio Feitosa, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explicou que o tempo de recuperação do holandês irá variar de acordo com o grau da lesão.

— O grau mais leve pode durar até 2 semanas, graus mais intermediários variam entre 3 e 6 semanas, graus maiores e mais graves duram de 6 a 12 semanas — explica.

De acordo com o especialista, o estiramento no músculo anterior da coxa sofrido por Memphis afeta diversas estruturas do corpo do atleta, como o ventre muscular do músculo reto femoral, a junção miotendinosa e, em algumas vezes, o próprio tendão central do músculo reto femoral. Fábio Feitosa também explica os sintomas que são originados dessa lesão.

— A localização da lesão (distal, média ou proximal) vai mostrar sintomas semelhantes: dor intensa à palpação, dor ao realizar alongamento do quadríceps e dor ao realizar movimento contra uma resistência, sensação de fisgada ou rasgo, dificuldade para caminhar, chutar e correr. Ela também pode apresentar redução da força para extensão do joelho, redução da amplitude de movimento, edema ou hematoma, déficit funcional e Gap muscular (dependendo do grau da lesão) — alerta o fisioterapeuta da Sonafe.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.