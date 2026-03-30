Vai e vem do Corinthians: veja reforços, saídas e renovações do elenco

A janela de transferências para saídas e chegadas no futebol brasileiro chegou ao fim. Entre desligamentos, contratações e renovações, o Corinthians se movimentou no mercado para reforçar o elenco e chacoalhar o grupo.

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Entre as saídas, nomes importantes da história do clube deixaram o elenco, como o lateral Fagner, negociado em definitivo com o Cruzeiro, Maycon (Atlético-MG), que teve o empréstimo encerrado, e Romero (Boca Juniors), que não teve o contrato renovado.

Nas contratações, nesta janela o Corinthians optou por buscar jogadores sem precisar abrir o bolso ou investir em transferências. Kaio César chegou por empréstimo, enquanto Jesse Lingard foi contratado livre no mercado, assim como Gabriel Paulista, que, inclusive, já participou de gol em conquista de título.

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— Conseguimos trazer sete nomes nessa condição (financeira), o que precisa ser considerado um êxito, com muita criatividade. Vieram jogadores que estavam no Uruguai, na China, na Coreia, na Turquia, além de clubes como Flamengo e Fortaleza. Mapeamos o mercado inteiro para encontrar oportunidades de qualidade, que agregassem ao Corinthians e preenchessem lacunas a custo zero. Se compararmos com outros clubes, nossa relação custo-benefício é excelente — disse Paz ao "Uol".

Renovação com Angileri

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, de 31 anos, no dia 11 de fevereiro. Após longas negociações, o Timão acertou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026.

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Ciente da necessidade de reforços, o Corinthians retomou as conversas com o jogador após certo tempo com as conversas "travadas". Angileri também contribuiu para que as tratativas avançassem e permanecesse no clube, especialmente após o título da Supercopa Rei, competição da qual ficou de fora.

O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

Angileri teve seu contrato renovado com o Corinthians (Foto: Jose Luis Silva/Agência F8/Gazeta Press)

Veja abaixo todas movimentações do Corinthians:

Saídas

Ángel Romero — Boca Juniors (Argentina) — fim do contrato

Cacá — Vitória — empréstimo

Fagner — Cruzeiro — saída em definitivo

Félix Torres — Internacional — empréstimo

Héctor Hernández — Gil Vicente (Portugal) — saída em definitivo

José Martínez — atualmente sem clube — rescisão contratual

Matheus Donelli — Shabab Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) — empréstimo

Maycon — Atlético-MG — fim do contrato

Ryan — Fortaleza — empréstimo

Talles Magno — New York City (Estados Unidos) — fim do contrato

Contratações

Allan — empréstimo — Flamengo — 31/12/2026 Gabriel Paulista — definitivo — Besiktas (Turquia) — 31/12/2027 Jesse Lingard — definitivo — FC Seoul (Coreia do Sul) — 31/12/2026 Kaio César — empréstimo — Al-Hilal (Arábia Saudita) — 31/12/2026 Matheus Pereira — empréstimo — Fortaleza — 31/12/2026 Pedro Milans — definitivo — Peñarol (Uruguai) — 31/12/2029 Zakaria Labyad — definitivo — Dalian Yingbo (China) — 31/12/2026

Renovação

Fabrizio Angileri — definitivo — Corinthians — 31/12/2026

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