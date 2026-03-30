Vai e vem do Corinthians: veja reforços, saídas e renovações do elenco
Elenco passou por ajustes durante o período de negociações
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A janela de transferências para saídas e chegadas no futebol brasileiro chegou ao fim. Entre desligamentos, contratações e renovações, o Corinthians se movimentou no mercado para reforçar o elenco e chacoalhar o grupo.
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Entre as saídas, nomes importantes da história do clube deixaram o elenco, como o lateral Fagner, negociado em definitivo com o Cruzeiro, Maycon (Atlético-MG), que teve o empréstimo encerrado, e Romero (Boca Juniors), que não teve o contrato renovado.
Nas contratações, nesta janela o Corinthians optou por buscar jogadores sem precisar abrir o bolso ou investir em transferências. Kaio César chegou por empréstimo, enquanto Jesse Lingard foi contratado livre no mercado, assim como Gabriel Paulista, que, inclusive, já participou de gol em conquista de título.
— Conseguimos trazer sete nomes nessa condição (financeira), o que precisa ser considerado um êxito, com muita criatividade. Vieram jogadores que estavam no Uruguai, na China, na Coreia, na Turquia, além de clubes como Flamengo e Fortaleza. Mapeamos o mercado inteiro para encontrar oportunidades de qualidade, que agregassem ao Corinthians e preenchessem lacunas a custo zero. Se compararmos com outros clubes, nossa relação custo-benefício é excelente — disse Paz ao "Uol".
Renovação com Angileri
O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, de 31 anos, no dia 11 de fevereiro. Após longas negociações, o Timão acertou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026.
Ciente da necessidade de reforços, o Corinthians retomou as conversas com o jogador após certo tempo com as conversas "travadas". Angileri também contribuiu para que as tratativas avançassem e permanecesse no clube, especialmente após o título da Supercopa Rei, competição da qual ficou de fora.
O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.
Veja abaixo todas movimentações do Corinthians:
Saídas
- Ángel Romero — Boca Juniors (Argentina) — fim do contrato
- Cacá — Vitória — empréstimo
- Fagner — Cruzeiro — saída em definitivo
- Félix Torres — Internacional — empréstimo
- Héctor Hernández — Gil Vicente (Portugal) — saída em definitivo
- José Martínez — atualmente sem clube — rescisão contratual
- Matheus Donelli — Shabab Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) — empréstimo
- Maycon — Atlético-MG — fim do contrato
- Ryan — Fortaleza — empréstimo
- Talles Magno — New York City (Estados Unidos) — fim do contrato
Contratações
- Allan — empréstimo — Flamengo — 31/12/2026
- Gabriel Paulista — definitivo — Besiktas (Turquia) — 31/12/2027
- Jesse Lingard — definitivo — FC Seoul (Coreia do Sul) — 31/12/2026
- Kaio César — empréstimo — Al-Hilal (Arábia Saudita) — 31/12/2026
- Matheus Pereira — empréstimo — Fortaleza — 31/12/2026
- Pedro Milans — definitivo — Peñarol (Uruguai) — 31/12/2029
- Zakaria Labyad — definitivo — Dalian Yingbo (China) — 31/12/2026
Renovação
- Fabrizio Angileri — definitivo — Corinthians — 31/12/2026
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