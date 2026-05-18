O Palmeiras tem um jogador na disputa por uma das 26 vagas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo: Andreas Pereira. O meio-campista está na pré-lista da Amarelinha, que conta com 55 nomes no total.

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Andreas Pereira é o único representante do Palmeiras na disputa por uma vaga na equipe de Carlo Ancelotti. Vitor Roque aparecia como candidato, mas foi submetido a cirurgia recente no tornozelo e deve retornar às atividades apenas após o torneio.

Carlos Miguel, por sua vez, venceu a concorrência com Weverton ainda na reta final de 2025 e, desde então, é titular na meta alviverde. Apesar do bom rendimento, não aparece entre os seis nomes na disputa.

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A lista final será anunciada no fim da tarde desta segunda-feira, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no dia 11 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Andreas Pereira, meia do Palmeiras, segue na corrida por uma vaga na Copa do Mundo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

📋 Pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

🧤 Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio).

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🛡️ Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Natan (Betis), Paulo Henrique (Vasco), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona) e Wesley (Roma).

⚙️ Meio-campistas: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), Lucas Paquetá (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro).

⚽ Atacantes: Antony (Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vini Jr. (Real Madrid).

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