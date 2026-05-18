Endrick retorna ao Real Madrid e aguarda decisão de Ancelotti para a Copa do Mundo
Lance! apurou que centroavante acompanhará o anúncio de Ancelotti em Madrid ao lado de familiares
Com o encerramento da Ligue 1, Endrick retornou à Espanha e voltou a treinar com o elenco do Real Madrid às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O centroavante acompanhará a coletiva de Carlo Ancelotti da Europa ao lado dos familiares, conforme apurou o Lance!.
O jovem vive a expectativa de ser incluído na lista final de Ancelotti, que será divulgada nesta segunda-feira. Caso tenha o nome confirmado, Endrick seguirá em atividade com o Real Madrid até o início da apresentação oficial da Seleção, prevista para a Granja Comary, em Teresópolis.
Durante o período de empréstimo ao Lyon, o atacante ganhou protagonismo e aproveitamento maior do que vinha tendo no Real Madrid. Em boa fase no futebol francês, ele encerrou sua passagem com oito gols e oito assistências em 21 partidas, desempenho que reforçou sua presença no radar da comissão técnica brasileira.
De volta ao Real Madrid após o fim do empréstimo, Endrick passa a disputar espaço em um elenco estrelado, que conta com nomes como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo e Mastantuono.
Gabriely Miranda, esposa de Endrick, publica mensagem sobre vínculos familiares
Grávida de Endrick, Gabriely Miranda usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão curiosa sobre vínculo familiar. A publicação chamou a atenção dos seguidores e fãs do casal, já que pode ser uma indireta à sogra, Cíntia Ramos.
"Seu filho só vai querer com você no futuro se você tiver construído um bom vínculo com ele na infância. É na infância que se cria laços e não depois", dizia o post feito nos stories.
Desde 2023, no início do namoro dos dois, a relação entre Gabriely e a sogra não foi das melhores. Cíntia, inclusive, chegou a se posicionar contra o casamento do filho e também à ida da jovem à Europa quando vendido ao Real Madrid.
