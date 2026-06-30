Presidente da AFA pede mais ingressos para torcida da Argentina contra Cabo Verde
Albiceleste joga em Miami na segunda fase da Copa do Mundo
Presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Chiqui Tapia solicitou à Fifa mais ingressos para a torcida da Albiceleste no jogo contra Cabo Verde. O confronto será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo.
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Em entrevista à "Vorterix", Chiqui Tapia explicou o motivo para entrar com um pedido para mais ingressos aos torcedores da Argentina, na segunda fase da Copa do Mundo. O mandatário da AFA afirmou que há diversos fãs em busca de uma entrada.
- Estamos trabalhando para garantir que o máximo de pessoas possível possa comparecer. É uma partida que ninguém esperava que atraísse tanta gente. Estamos perguntando quais ingressos ainda estão disponíveis para que as pessoas possam comprá-los e entrar. Conversamos com a FIFA e os ingressos para quem comprou antecipadamente provavelmente serão colocados à venda, permitindo que mais pessoas assistam. Cinquenta mil pessoas viajaram sem ingresso… mas esse é o tipo de apoio que a seleção nacional gera, então temos que tentar ajudar o máximo de pessoas possível, mesmo que nem todos consigam entrar.
Nos três jogos da fase de grupos, a Argentina levou muitos torcedores ao Arrowhead e ao AT&T Stadium. Em Miami, a expectativa é de que a festa seja ainda maior devido a grande presença de latinos na região dos Estados Unidos.
Tapia comenta chances da Argentina na Copa do Mundo
Além disso, Chiqui Tapia comentou sobre as chances da Argentina conquistar o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo. O cartola não escondeu a confiança em chegar longe na competição, mas prega cautela no momento.
- Nosso objetivo é jogar a final no dia 19 de julho e conquistar o bicampeonato. Esta equipe se preparou para isso, sabendo que é uma Copa do Mundo muito difícil e diferente. Temos muita confiança; temos que encarar um jogo de cada vez.
Na sexta-feira (3), a Argentina entra em campo com o favoritismo ao seu lado para derrotar Cabo Verde, que é a grande surpresa da Copa do Mundo até o momento. Caso avance, a Albiceleste encara o vencedor de Egito x Austrália.
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