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Presidente da AFA pede mais ingressos para torcida da Argentina contra Cabo Verde

Albiceleste joga em Miami na segunda fase da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 14:49
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Presidente da AFA, Chiqui Tapia em evento da Federação da Argentina
Presidente da AFA, Chiqui Tapia em evento da Federação da Argentina (Foto: Eitan Abramovich/AFP)

Presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Chiqui Tapia solicitou à Fifa mais ingressos para a torcida da Albiceleste no jogo contra Cabo Verde. O confronto será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, na sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo.

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    Em entrevista à "Vorterix", Chiqui Tapia explicou o motivo para entrar com um pedido para mais ingressos aos torcedores da Argentina, na segunda fase da Copa do Mundo. O mandatário da AFA afirmou que há diversos fãs em busca de uma entrada.

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    - Estamos trabalhando para garantir que o máximo de pessoas possível possa comparecer. É uma partida que ninguém esperava que atraísse tanta gente. Estamos perguntando quais ingressos ainda estão disponíveis para que as pessoas possam comprá-los e entrar. Conversamos com a FIFA e os ingressos para quem comprou antecipadamente provavelmente serão colocados à venda, permitindo que mais pessoas assistam. Cinquenta mil pessoas viajaram sem ingresso… mas esse é o tipo de apoio que a seleção nacional gera, então temos que tentar ajudar o máximo de pessoas possível, mesmo que nem todos consigam entrar.

    Nos três jogos da fase de grupos, a Argentina levou muitos torcedores ao Arrowhead e ao AT&T Stadium. Em Miami, a expectativa é de que a festa seja ainda maior devido a grande presença de latinos na região dos Estados Unidos.

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    Tapia comenta chances da Argentina na Copa do Mundo

    Além disso, Chiqui Tapia comentou sobre as chances da Argentina conquistar o bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo. O cartola não escondeu a confiança em chegar longe na competição, mas prega cautela no momento.

    - Nosso objetivo é jogar a final no dia 19 de julho e conquistar o bicampeonato. Esta equipe se preparou para isso, sabendo que é uma Copa do Mundo muito difícil e diferente. Temos muita confiança; temos que encarar um jogo de cada vez.

    Na sexta-feira (3), a Argentina entra em campo com o favoritismo ao seu lado para derrotar Cabo Verde, que é a grande surpresa da Copa do Mundo até o momento. Caso avance, a Albiceleste encara o vencedor de Egito x Austrália.

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