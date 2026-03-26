Declaração de Kylian Mbappé agita torcida do Flamengo: '2028'

Uma declaração do astro da Seleção Francesa, Kylian Mbappé, deixou torcedores do Flamengo enlouquecidos nas redes sociais. Na noite desta quarta-feira (25), o jogador do Real Madrid citou o Rubro-Negro em entrevista.

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Kylian Mbappé analisou o momento da Seleção brasileira, destacou a importância de Neymar e falou sobre Vinícius Júnior, em entrevista concedida ao "ge.globo" antes do amistoso entre Brasil e França. O atacante ainda entrou na brincadeira ao mencionar a possibilidade de jogar a Libertadores e assistir a um jogo do Flamengo, caso receba convite do amigo.

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— Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores — disse o craque.

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Nas redes sociais, a declaração do astro da Seleção Francesa deixou torcedores do Flamengo enlouquecidos com a possibilidade de "quem sabe" um dia ver Mbappé de vermelho e preto. Veja os comentários abaixo:

Veja reação de torcedores do Flamengo

Seleção Brasileira x França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília).

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Este será o duelo mais complicado para a Seleção desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora. Léo Pereira, do Flamengo, deve ser titular.

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