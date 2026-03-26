menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Declaração de Kylian Mbappé agita torcida do Flamengo: '2028'

Astro da França citou Rubro-Negro em entrevista nesta quarta-feira (25)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/03/2026
09:34
Kylian Mbappé durante goleada da França sobre a Ucrânia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
imagem cameraKylian Mbappé durante goleada da França sobre a Ucrânia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma declaração do astro da Seleção Francesa, Kylian Mbappé, deixou torcedores do Flamengo enlouquecidos nas redes sociais. Na noite desta quarta-feira (25), o jogador do Real Madrid citou o Rubro-Negro em entrevista.

continua após a publicidade

Kylian Mbappé analisou o momento da Seleção brasileira, destacou a importância de Neymar e falou sobre Vinícius Júnior, em entrevista concedida ao "ge.globo" antes do amistoso entre Brasil e França. O atacante ainda entrou na brincadeira ao mencionar a possibilidade de jogar a Libertadores e assistir a um jogo do Flamengo, caso receba convite do amigo.

➡️'Brasa': apelido na camisa da Seleção Brasileira divide torcedores

— Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores — disse o craque.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a declaração do astro da Seleção Francesa deixou torcedores do Flamengo enlouquecidos com a possibilidade de "quem sabe" um dia ver Mbappé de vermelho e preto. Veja os comentários abaixo:

Veja reação de torcedores do Flamengo

Seleção Brasileira x França

Brasil e França fazem nesta quinta-feira (26) um dos amistosos mais aguardados da Data Fifa. A Seleção de Carlo Ancelotti encara os vice-campeões mundiais de Didier Deschamps a partir das 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

Este será o duelo mais complicado para a Seleção desde que Ancelotti assumiu o comando técnico, em maio do ano passado. Além da força da França, atual terceira colocada no ranking mundial, o Brasil terá uma série de desfalques. A dupla de zaga, por exemplo, jogará junto pela primeira vez, já que os titulares Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora. Léo Pereira, do Flamengo, deve ser titular.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Flamengo de Leonardo Jardim! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. 

Léo Pereira Flamengo Seleção
Léo Pereira, do Flamengo, em treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias