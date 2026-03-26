Torcida do Cruzeiro pede ex-Botafogo após chegada de Artur Jorge: 'Bem-vindo'

Depois de fazer história no Botafogo, Artur Jorge chegou ao Cruzeiro para substituir Tite. A chegada do técnico português agitou torcedores do Cabuloso nas redes sociais, que começaram a pedir um pilar do time alvinegro em 2024.

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No ano histórico do Glorioso, que terminou com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, um nome se destacou em relação aos demais: Luiz Henrique. O ponta da Seleção Brasileira, que brilhou no Botafogo, virou 'alvo' de torcedores do Cruzeiro.

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O nome do jovem ficou em alta nas redes sociais celestes depois que Artur Jorge foi oficialmente anunciado no Cabuloso. Veja comentários de torcedores do Cruzeiro sobre o ex-Botafogo abaixo:

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Torcedores do Cruzeiro pediram o ex-Botafogo

Artur Jorge comanda primeiro treino no Cruzeiro

Apresentado como novo técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, ex-Botafogo, comandou sua primeira atividade na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (25). A equipe deu início a preparação para o duelo contra o Vitória, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador celeste teve uma conversa com o elenco logo após sua apresentação, no auditório da Toca da Raposa. Uma curiosidade é que o português e sua comissão técnica usaram o segundo uniforme do Cabuloso e não o tradicional.

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A atividade aconteceu no campo quatro do Centro de Treinamento celeste e o presidente Pedro Lourenço acompanhou os treinamentos.