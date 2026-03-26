Itália x Irlanda do Norte: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela repescagem da Copa do Mundo
Itália e Irlanda do Norte se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA), em jogo único válido pela semifinal da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir à Repescagem para a Copa do Mundo no Disney+
Relacionadas
Faltam 77 dias para a Copa do Mundo: confira todos os jogos da Data Fifa de março
Futebol Internacional26/03/2026
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (26/03/2026)
Onde Assistir26/03/2026
Brasil x França: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso
Onde Assistir25/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Itália entra em campo com a missão de assegurar um retorno à Copa do Mundo após ficar de fora das duas últimas edições. A Azzurra terminou em segundo lugar em seu grupo das Eliminatórias, atrás da Noruega, e agora disputa a repescagem. O técnico Gennaro Gattuso terá desfalques importantes: Federico Chiesa e Scamacca estão fora por lesão, enquanto Tonali é dúvida. O time aposta em Retegui e Kean no ataque para avançar à final da repescagem.
Ficha do jogo
A Irlanda do Norte garantiram vaga na repescagem via Uefa Nations League e tenta voltar a um Mundial após quase quatro décadas — a última participação foi em 1986. O técnico Michael O'Neill também tem baixas: Daniel Ballard foi cortado por lesão na coxa, e Conor Bradley e Jamal Lewis seguem no departamento médico. A equipe visitante busca a surpresa para seguir sonhando com a vaga no Grupo B do Mundial.
✅ FICHA TÉCNICA
Itália 🆚 Irlanda do Norte
Repescagem Europeia - Copa 2026 (Semifinal)
📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de março de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan De Vries (HOL)
📺 VAR: Pol van Boekel (HOL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Gatti, Mancini e Buongiorno; Politano, Locatelli, Barella, Frattesi e Dimarco; Kean e Retegui.
⚪ Irlanda do Norte (Técnico: Michael O'Neill)
Hazard; Hume, McConville, McNair, Brown e Spencer; Lyons, McDonell e Galbraith; Price e Donley.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
