Repescagem para a Copa do Mundo: entenda como serão definidas as últimas vagas
Jogos decisivos acontecem nos dias 26 e 31 de março
A atual Data Fifa será marcada pela definição completa das 48 seleções que jogarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.
Repescagem europeia para a Copa do Mundo
Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.
- Chave A: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia
- Chave B: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia
- Chave C: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo
- Chave D: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda
Os mandos de campo das semifinais foram cedidos aos oito vice-líderes das Eliminatórias melhores colocados no ranking da Fifa. Já nas finais, os mandantes serão definidos por sorteio. Em caso de empate no tempo normal, as partidas irão para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.
Datas dos jogos:
👉 Semifinais:
📆 Quinta-feira (26), às 14h (de Brasília)
Turquia x Romênia - Besiktas Park, Istambul (Turquia)
📆 Quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília)
Itália x Irlanda do Norte - Estádio Atleti Azzurri d'Italia, Bérgamo (Itália)
País de Gales x Bósnia - Cardiff City Stadium, Cardiff (País de Gales)
Ucrânia x Suécia - Estádio Ciutat de València, Valência (Espanha)
Polônia x Albânia - Estádio Nacional de Varsóvia, Varsóvia (Polônia)
Eslováquia x Kosovo - Estádio Nacional de Bratislava, Bratislava (Eslováquia)
Dinamarca x Macedônia do Norte - Estádio Parken, Copenhague (Dinamarca)
Tchéquia x Irlanda - Fortuna Arena, Praga (República Tcheca)
👉 Finais:
📆 Terça-feira (31), às 16h45 (de Brasília)
Itália ou Irlanda do Norte x País de Gales ou Bósnia - Estádio a definir
Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia - Estádio a definir
Turquia ou Romênia x Eslováquia ou Kosovo - Estádio a definir
Dinamarca ou Macedônia do Norte x Tchéquia ou Irlanda - Estádio a definir
Repescagem mundial para a Copa do Mundo
O segundo torneio de repescagem envolve seleções das demais confederações, representadas pelas melhores colocadas (ou que foram mais longe) nas respectivas eliminatórias — excetuando as já garantidas diretamente na Copa do Mundo.
As equipes foram divididas em duas chaves com base no ranking da Fifa. As duas mais bem colocadas, RD Congo e Iraque, entram diretamente na final das respectivas chaves. Todos os jogos acontecem em campo neutro, no México, também com prorrogação e pênaltis em caso de empate.
- Chave 1: Nova Caledônia x Jamaica | RD Congo
- Chave 2: Bolívia x Suriname | Iraque
Datas dos jogos:
👉 Semifinais:
📆 Quinta-feira (26), às 20h (de Brasília)
Bolívia x Suriname - Estádio BBVA, Monterrey (México)
📆 Quinta-feira (26), às 23h (de Brasília)
Nova Caledônia x Jamaica - Estádio Akron, Guadalajara (México)
👉 Finais:
📆 Terça-feira (31), às 18h (de Brasília)
RD Congo x Nova Caledônia ou Jamaica - Estádio Akron, Guadalajara (México)
📆 Quarta-feira (1º), às 00h (de Brasília)
Iraque x Bolívia ou Suriname - Estádio BBVA, Monterrey (México)
Grupos da Copa do Mundo
Grupo A
- México
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Vencedor Play-off Europa D (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)
Grupo B
- Canadá
- Suíça
- Catar
- Vencedor Play-off Europa A (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia)
Grupo C
- Brasil
- Marrocos
- Escócia
- Haiti
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguai
- Austrália
- Vencedor Play-off Europa C (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)
Grupo E
- Alemanha
- Equador
- Costa do Marfim
- Curaçao
Grupo F
- Holanda
- Japão
- Tunísia
- Vencedor Play-off Europa B (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)
Grupo G
- Bélgica
- Egito
- Irã
- Nova Zelândia
Grupo H
- Espanha
- Uruguai
- Arábia Saudita
- Cabo Verde
Grupo I
- França
- Senegal
- Noruega
- Vencedor Play-off Mundial 2 (Bolívia/Suriname/Iraque)
Grupo J
- Argentina
- Áustria
- Argélia
- Jordânia
Grupo K
- Portugal
- Colômbia
- Uzbequistão
- Vencedor Play-off Mundial 1 (Congo/Jamaica/Nova Caledônia)
Grupo L
- Inglaterra
- Croácia
- Gana
- Panamá
