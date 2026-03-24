menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Copa do Mundo

Repescagem para a Copa do Mundo: entenda como serão definidas as últimas vagas

Jogos decisivos acontecem nos dias 26 e 31 de março

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
07:00
Itália celebra gol diante da Estônia nas Eliminatórias (Foto: Raigo Pajula / AFP)
imagem cameraItália celebra gol diante da Estônia nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (Foto: Raigo Pajula / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A atual Data Fifa será marcada pela definição completa das 48 seleções que jogarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Repescagem europeia para a Copa do Mundo

Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.

  1. Chave A: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia
  2. Chave B: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia
  3. Chave C: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo
  4. Chave D: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda

Os mandos de campo das semifinais foram cedidos aos oito vice-líderes das Eliminatórias melhores colocados no ranking da Fifa. Já nas finais, os mandantes serão definidos por sorteio. Em caso de empate no tempo normal, as partidas irão para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

continua após a publicidade

Datas dos jogos:

👉 Semifinais:

📆 Quinta-feira (26), às 14h (de Brasília)

Turquia x Romênia - Besiktas Park, Istambul (Turquia)

📆 Quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília)

Itália x Irlanda do Norte - Estádio Atleti Azzurri d'Italia, Bérgamo (Itália)

País de Gales x Bósnia - Cardiff City Stadium, Cardiff (País de Gales)

Ucrânia x Suécia - Estádio Ciutat de València, Valência (Espanha)

Polônia x Albânia - Estádio Nacional de Varsóvia, Varsóvia (Polônia)

Eslováquia x Kosovo - Estádio Nacional de Bratislava, Bratislava (Eslováquia)

Dinamarca x Macedônia do Norte - Estádio Parken, Copenhague (Dinamarca)

Tchéquia x Irlanda - Fortuna Arena, Praga (República Tcheca)

👉 Finais:

📆 Terça-feira (31), às 16h45 (de Brasília)

Itália ou Irlanda do Norte x País de Gales ou Bósnia - Estádio a definir

Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia - Estádio a definir

Turquia ou Romênia x Eslováquia ou Kosovo - Estádio a definir

Dinamarca ou Macedônia do Norte x Tchéquia ou Irlanda - Estádio a definir

➡️ Sem Jorginho, Itália divulga convocados em busca de vaga na Copa do Mundo

Repescagem mundial para a Copa do Mundo

O segundo torneio de repescagem envolve seleções das demais confederações, representadas pelas melhores colocadas (ou que foram mais longe) nas respectivas eliminatórias — excetuando as já garantidas diretamente na Copa do Mundo.

As equipes foram divididas em duas chaves com base no ranking da Fifa. As duas mais bem colocadas, RD Congo e Iraque, entram diretamente na final das respectivas chaves. Todos os jogos acontecem em campo neutro, no México, também com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

continua após a publicidade
  1. Chave 1: Nova Caledônia x Jamaica | RD Congo
  2. Chave 2: Bolívia x Suriname | Iraque

Datas dos jogos:

👉 Semifinais:

📆 Quinta-feira (26), às 20h (de Brasília)

Bolívia x Suriname - Estádio BBVA, Monterrey (México)

📆 Quinta-feira (26), às 23h (de Brasília)

Nova Caledônia x Jamaica - Estádio Akron, Guadalajara (México)

👉 Finais:

📆 Terça-feira (31), às 18h (de Brasília)

RD Congo x Nova Caledônia ou Jamaica - Estádio Akron, Guadalajara (México)

📆 Quarta-feira (1º), às 00h (de Brasília)

Iraque x Bolívia ou Suriname - Estádio BBVA, Monterrey (México)

Miguelito - Bolívia
Miguelito, conhecido do futebol brasileiro, é um dos principais nomes da Bolívia na busca por vaga na Copa do Mundo (Foto: Arturo Orgaz Aramayo / FBF)

Grupos da Copa do Mundo

Grupo A

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • Vencedor Play-off Europa D (Tchéquia/Irlanda/Dinamarca/Macedônia do Norte)

Grupo B

  • Canadá
  • Suíça
  • Catar
  • Vencedor Play-off Europa A (Itália/Irlanda do Norte/País de Gales/Bósnia)

Grupo C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Escócia
  • Haiti

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Vencedor Play-off Europa C (Turquia/Romênia/Eslováquia/Kosovo)

Grupo E

  • Alemanha
  • Equador
  • Costa do Marfim
  • Curaçao

Grupo F

  1. Holanda
  2. Japão
  3. Tunísia
  4. Vencedor Play-off Europa B (Ucrânia/Suécia/Polônia/Albânia)

Grupo G

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H

  • Espanha
  • Uruguai
  • Arábia Saudita
  • Cabo Verde

Grupo I

  1. França
  2. Senegal
  3. Noruega
  4. Vencedor Play-off Mundial 2 (Bolívia/Suriname/Iraque)

Grupo J

  • Argentina
  • Áustria
  • Argélia
  • Jordânia

Grupo K

  1. Portugal
  2. Colômbia
  3. Uzbequistão
  4. Vencedor Play-off Mundial 1 (Congo/Jamaica/Nova Caledônia)

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias