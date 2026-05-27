Manuel Neuer pode ser desfalque importante da Alemanha por lesão; entenda

A Copa do Mundo está perto de começar, e não é só o Brasil que enfrenta problemas com o estado físico de seus jogadores. Seleções do mundo inteiro precisam fazer ajustes e lidar com frequentes problemas físicos dos atletas às vésperas da competição. Esse é o caso da Alemanha, que poderá ter como desfalque nos amistosos preparatórios para a competição o goleiro Manuel Neuer.

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Goleiro Manuel Neuer. Foto: AFP

Em recuperação após sofrer uma lesão na panturrilha, o atleta tem enfrentado dificuldades com a cicatrização, que está levando mais tempo que o esperado, segundo informações do jornal Marca. Por isso, o tempo de jogo do goleiro pode ser limitado.

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O goleiro já perderá a partida amistosa contra a Finlândia, que será disputada neste domingo (1º). Para o segundo e último amistoso da seleção alemã antes da Copa, diante dos Estados Unidos, o técnico Nagelsmann disse em coletiva que aguardará para saber como o jogador se recuperará. Baumann o substituirá na posição.

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"Vamos ver como as coisas vão na próxima semana e daremos uma atualização sobre as perspectivas para o amistoso contra os Estados Unidos. Mas não faz sentido jogar a partida contra a Finlândia", disse o treinador, que deseja que o goleiro tente se recuperar a tempo de enfrentar a seleção do Curaçao na estreia da Copa.

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A lesão na panturrilha que pode fazer Neuer desfalcar a seleção alemã

Neuer foi a campo pela última vez no dia 16 de maio, na partida contra o FC Köln, pela Bundesliga. O goleiro sofreu a lesão no minuto 60 de jogo e precisou ser substituído. Mesmo com a lesão, o técnico Julian Nagelsmann optou por convocar o jogador, que irá para a sua quinta participação em Copas do Mundo.

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O goleiro alemão precisou retornar da aposentadoria pela seleção para atuar na Copa do Mundo. Em 2024, logo após a Eurocopa, o jogador anunciou que não iria mais atuar pela seleção, mas as boas atuações pelo Bayern e o alto nível apresentado pelo goleiro de 40 anos fizeram com que Nagelsmann fizesse questão de contar com o arqueiro, mesmo contando com boas alternativas, como Baumann e Alexander Nubel.

Outra opção cotada para assumir a posição na ausência de Neuer era o goleiro Ter Stegen, que sofreu uma lesão grave na coxa esquerda em fevereiro de 2026 e perdeu a chance de ser protagonista da sua seleção pela primeira vez.

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