TERESÓPOLIS (RJ) — O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta quarta-feira, a partir das 15h (de Brasília), todos os bastidores da preparação da Seleção Brasileira diretamente da Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti realiza, às 17h (de Brasília), o primeiro treinamento desta nova fase de preparação visando à Copa do Mundo de 2026. O Lance!TV mostra em tempo real toda a movimentação envolvendo a chegada dos jogadores convocados, o ambiente nos arredores da Granja Comary e os bastidores do início do trabalho do treinador italiano à frente da Seleção.

A transmissão terá apresentação de João Lidington, com comentários de Márcio Iannacca, Marcio Dolzan e Lucas Bayer, diretamente de Teresópolis. As reportagens ficam por conta de Marcelo Smigol, trazendo informações exclusivas e atualizações ao longo da programação.

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Além da cobertura dos treinamentos e da logística montada pela CBF para receber os atletas, a live também debate os primeiros sinais do estilo de comando de Ancelotti neste início de ciclo. O treinador já implementa um ambiente marcado por foco total na preparação, controle rígido de acesso e blindagem do elenco, em uma tentativa de criar concentração máxima para os compromissos da Seleção.

A expectativa também gira em torno do primeiro contato do treinador com parte dos convocados e das conversas iniciais sobre o modelo de jogo que será desenvolvido ao longo do ciclo até a Copa do Mundo. A comissão técnica acompanha de perto a condição física dos atletas após o fim da temporada europeia e a sequência intensa de jogos no futebol brasileiro.

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O Lance!TV acompanha todos os detalhes diretamente da Granja Comary, trazendo imagens, análises e bastidores exclusivos deste primeiro dia de trabalhos da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti.

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