Neymar chega em helicóptero pessoal e é o último a se juntar à Seleção

Sob os holofotes de sua aeronave pessoal com as iniciais "NJR", o atacante Neymar Jr. aterrissou de helicóptero na Granja Comary, na manhã desta quarta-feira (27). O elenco convocado por Carlo Ancelotti deu início à concentração na Região Serrana do Rio de Janeiro, abrindo oficialmente a contagem regressiva para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Frota valiosa do craque

O transporte que chamou a atenção de quem estava na Granja Comary não é um helicóptero qualquer. A principal aeronave de asas rotativas de Neymar é um Airbus ACH145, conhecido pelo visual imponente e totalmente customizado. Inspirado no "Batmóvel", já que o herói Batman é um dos favoritos do jogador, o modelo traz as iniciais "NJR" estampadas na cauda e uma pintura preta fosca.

continua após a publicidade

Quem deseja voar com o mesmo conforto precisa desembolsar uma fortuna, pois o preço estimado do Airbus H145 do Neymar gira em torno de R$ 50 milhões (cerca de US$ 9 milhões a US$ 10 milhões), variando conforme as personalizações internas, que incluem bancos de couro assinados e isolamento acústico de última geração.

O imponente H145, contudo, não está sozinho no hangar do camisa 10. Entre as luxuosas aeronaves de Neymar, constam também jatos executivos de longo alcance configurados para suas viagens transatlânticas, como o Dassault Falcon 7X. O modelo compõe uma frota privada de altíssimo padrão, avaliada em mais de uma centena de milhões de reais.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção; Lance!TV acompanha bastidores AO VIVO da Granja Comary

Neymar e sua coleção de aeronaves (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Do Maracanã aos Estados Unidos

A maratona de preparação antes do torneio terá duas paradas estratégicas. Após o teste contra o Panamá no Rio de Janeiro, a delegação brasileira carimba o passaporte rumo aos Estados Unidos já no dia 1º de junho. Em Cleveland, a equipe faz o último ensaio geral contra o Egito, no dia 6 de junho.

Os confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos, sempre pelo horário de Brasília. A estreia brasileira será contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia, e encerra a primeira fase contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, em Miami.

➡️ Com Neymar, Seleção se apresenta 'quase' completa na Granja Comary

📅 Agenda do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília);

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA.

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília);

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA.

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília);

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte