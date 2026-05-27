Neymar chega em helicóptero pessoal e é o último a se juntar à Seleção
Aeronave e personalização dela custaram em torno de 50 milhões de reais
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Sob os holofotes de sua aeronave pessoal com as iniciais "NJR", o atacante Neymar Jr. aterrissou de helicóptero na Granja Comary, na manhã desta quarta-feira (27). O elenco convocado por Carlo Ancelotti deu início à concentração na Região Serrana do Rio de Janeiro, abrindo oficialmente a contagem regressiva para a Copa do Mundo.
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Frota valiosa do craque
O transporte que chamou a atenção de quem estava na Granja Comary não é um helicóptero qualquer. A principal aeronave de asas rotativas de Neymar é um Airbus ACH145, conhecido pelo visual imponente e totalmente customizado. Inspirado no "Batmóvel", já que o herói Batman é um dos favoritos do jogador, o modelo traz as iniciais "NJR" estampadas na cauda e uma pintura preta fosca.
Quem deseja voar com o mesmo conforto precisa desembolsar uma fortuna, pois o preço estimado do Airbus H145 do Neymar gira em torno de R$ 50 milhões (cerca de US$ 9 milhões a US$ 10 milhões), variando conforme as personalizações internas, que incluem bancos de couro assinados e isolamento acústico de última geração.
O imponente H145, contudo, não está sozinho no hangar do camisa 10. Entre as luxuosas aeronaves de Neymar, constam também jatos executivos de longo alcance configurados para suas viagens transatlânticas, como o Dassault Falcon 7X. O modelo compõe uma frota privada de altíssimo padrão, avaliada em mais de uma centena de milhões de reais.
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Do Maracanã aos Estados Unidos
A maratona de preparação antes do torneio terá duas paradas estratégicas. Após o teste contra o Panamá no Rio de Janeiro, a delegação brasileira carimba o passaporte rumo aos Estados Unidos já no dia 1º de junho. Em Cleveland, a equipe faz o último ensaio geral contra o Egito, no dia 6 de junho.
Os confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo já estão definidos, sempre pelo horário de Brasília. A estreia brasileira será contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia, e encerra a primeira fase contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, em Miami.
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📅 Agenda do Brasil na Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C);
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília);
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA.
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C);
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília);
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA.
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C);
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília);
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA.
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