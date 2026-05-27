A Seleção Brasileira começa a ganhar clima de Copa do Mundo nesta quarta-feira (27), em Teresópolis. Os jogadores convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026 se apresentam com grande expectativa da torcida e também dos familiares, que acompanham de perto um dos momentos mais especiais da carreira de cada atleta.

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Entre os nomes mais aguardados está Endrick. Aos 19 anos, o atacante vive a expectativa de disputar sua primeira Copa do Mundo e chega embalado após uma boa temporada pelo Lyon. O jovem atacante foi um dos destaques do clube francês ao longo da temporada europeia e ganhou espaço definitivo na Seleção Brasileira.

Fora de campo, o atacante também vive um momento especial na vida pessoal. A esposa do jogador, Gabriely Miranda, que está grávida do primeiro filho do casal, publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais antes da apresentação da Seleção. A influenciadora destacou que o "grande dia" chegou e celebrou a realização do sonho do atacante em defender o Brasil em uma Copa do Mundo.

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Declaração de Gabriely, esposa de Endrick (Foto: Reprodução)

Na publicação, Gabriely também citou o filho do casal e exaltou a trajetória de Endrick até a convocação para o Mundial. A declaração repercutiu entre torcedores nas redes sociais e aumentou ainda mais o clima de emoção em torno do jovem atacante, que viverá pela primeira vez a experiência de representar o Brasil no maior torneio do futebol do mundo.

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