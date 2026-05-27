TERESÓPOLIS - A Seleção Brasileira realizou, na tarde desta quarta-feira (27), o primeiro treino visando à preparação para a Copa do Mundo. Na Granja Comary, o técnico Carlo Ancelotti não contou com Neymar. O camisa 10 da Canarinho, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita, foi encaminhado para fazer exames de imagem em uma clínica na Região Serrana do Rio. Além do craque do Santos, Danilo, do Flamengo, também não participou da atividade.

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Assim como os demais atletas da Seleção, Neymar passou por uma bateria de exames no centro de treinamento. No entanto, por conta do edema na panturrilha, o departamento médico da Canarinho optou pela realização de exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão do jogador.

— A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Jr. não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares — informou a CBF.

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Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja (Foto: Reprodução)

Frisson da criançada por Neymar na Seleção

Mesmo fora dos treinos, o camisa 10 da Canarinho foi a grande atração em Teresópolis. Cerca de 15 crianças, em um clube ao lado da Granja Comary, gritaram o nome de Neymar durante a atividade da Seleção. O atacante segue sendo o principal foco da atenção dos torcedores, especialmente dos mais jovens.

Chegada de Neymar à Granja animou torcedores

Último jogador a chegar à Granja Comary, Neymar foi recebido com muita festa pelos torcedores. Assim que a aeronave do jogador surgiu sobrevoando o CT da Seleção Brasileira, aplausos, gritos e cânticos com o nome de Neymar tomaram conta do condomínio que abriga a concentração da equipe nacional.

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Danilo também ficou fora do treino da Seleção

Além de Neymar, Danilo também foi ausência nas atividades no gramado. O motivo foi a alta minutagem do zagueiro na partida do Flamengo, na noite de terça-feira, pela Libertadores. O defensor atuou durante os 90 minutos da vitória por 3 a 0 sobre o Cusco e, por isso, realizou apenas trabalhos regenerativos.

Jogadores da Seleção Brasileira durante treino na Granja nesta quarta-feira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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