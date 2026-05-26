Veja os gols de Bruno Henrique e Paquetá na vitória do Flamengo sobre o Cusco

Flamengo e Cusco se enfrentam no Maracanã na última rodada da fase de grupos da Libertadores, com o rubro-negro já classificado para as oitavas da competição. A equipe de Leonardo Jardim chegou para o jogo com 13 pontos e a liderança garantida, enquanto o Cusco chegou com apenas um ponto e já eliminado.

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O primeiro gol da partida saiu aos 35 minutos do segundo tempo, com Bruno Henrique. O camisa 27 aproveitou a confusão na área do Cusco e marcou após o rebote do goleiro Andy Vidal. O segundo gol da partida veio quatro minutos depois, também com o atacante do Flamengo, que recebeu passe de Gonzalo Plata para bater forte e marcar.

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Já nos acréscimos do duelo, Plata cabeceou a bola na direção do gol e o defensor do Cusco pôs a mão na bola, cometendo uma penalidade. Lucas Paquetá pegou a bola, foi à marca do pênalti e bateu aberto para fazer o terceiro da equipe rubro-negra.

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Vejas os gols:

Flamengo já está classificado para as oitavas de final (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Como foi a partida entre Flamengo e Cusco pela Libertadores?

A primeira etapa foi de domínio completo do Flamengo. Os donos da casa se postaram no campo adversário e criaram chances — a melhor delas com De la Cruz, tirada em cima da linha pela defesa —, mas não conseguiram abrir o placar. Com erros individuais e oportunidades desperdiçadas, a equipe de Leonardo Jardim foi ao vestiário sob vaias no Maracanã.

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O Flamengo voltou do intervalo como terminou o primeiro tempo: dominando a posse de bola e empilhando finalizações. Emerson Royal e Pedro desperdiçaram grandes chances, e o placar só foi aberto aos 35 minutos. Bruno Henrique aproveitou sobra de bola e empurrou para o gol vazio. Assim, o caixão do Cusco foi aberto: o camisa 27 marcou mais uma vez aos 39', e Paquetá, de pênalti, fechou a conta aos 44'.

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