Jogadores da Seleção passam por avaliação na Granja Comary

TERESÓPOLIS - Tão logo se apresentaram à Granja Comary, os 23 jogadores da Seleção Brasileira que estão em Teresópolis começaram a passar por avaliações físicas e médicas no Núcleo de Saúde e Performance. Essa etapa seguirá ao longo da tarde desta quarta-feira (27) e na manhã de quinta.

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➡️Com Neymar, Seleção se apresenta 'quase' completa na Granja Comary

Ainda nesta quarta, os jogadores também farão uma atividade em campo no fim da tarde, totalmente fechada à imprensa. Até sábado, serão realizados mais três treinos no CT da Seleção, todos em preparação para o amistoso com o Panamá, domingo (31), às 18h30, no Maracanã.

O grupo que irá à Copa do Mundo já está quase todo completo. As únicas ausências são os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além do atacante Gabriel Martinelli, também do time inglês. Eles disputam a final da Uefa Champions League no próximo sábado (30), em Budapeste, e se apresentam à Seleção apenas na semana que vem, já nos Estados Unidos.

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Paquetá durante avaliação física no CT da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Chegada dos jogadores à Granja gera expectativa em Teresópolis

A chegada dos jogadores à Granja Comary movimentou algumas dezenas de torcedores do lado de fora do CT da Seleção, principalmente por causa de Neymar. O atacante foi o último dos jogadores a se apresentar à concentração comandada por Carlo Ancelotti antes do início da preparação da equipe nacional.

Enquanto aguardavam pela chegada do astro, muitos monitoraram o voo do jogador do Santos pela plataforma Flight Radar. A movimentação da aeronave no espaço aéreo do Rio de Janeiro virou praticamente uma narração coletiva improvisada nos arredores da Granja Comary.

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