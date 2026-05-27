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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Jogadores da Seleção passam por avaliação na Granja Comary

Atletas convocados por Ancelotti já estão se preparando para a Copa do Mundo

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Marcio Dolzan
Enviado Especial
Márcio Iannacca
Enviado Especial
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Lucas Bayer
Enviado Especial
Dia 27/05/2026
13:50
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Avaliação física jogadores Granja Comary
imagem cameraO volante Casemiro durante avaliação física na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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TERESÓPOLIS - Tão logo se apresentaram à Granja Comary, os 23 jogadores da Seleção Brasileira que estão em Teresópolis começaram a passar por avaliações físicas e médicas no Núcleo de Saúde e Performance. Essa etapa seguirá ao longo da tarde desta quarta-feira (27) e na manhã de quinta.

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Ainda nesta quarta, os jogadores também farão uma atividade em campo no fim da tarde, totalmente fechada à imprensa. Até sábado, serão realizados mais três treinos no CT da Seleção, todos em preparação para o amistoso com o Panamá, domingo (31), às 18h30, no Maracanã. 

O grupo que irá à Copa do Mundo já está quase todo completo. As únicas ausências são os zagueiros Marquinhos, do PSG, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, além do atacante Gabriel Martinelli, também do time inglês. Eles disputam a final da Uefa Champions League no próximo sábado (30), em Budapeste, e se apresentam à Seleção apenas na semana que vem, já nos Estados Unidos.

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Paquetá durante avaliação física no CT da Seleção
Paquetá durante avaliação física no CT da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Chegada dos jogadores à Granja gera expectativa em Teresópolis

A chegada dos jogadores à Granja Comary movimentou algumas dezenas de torcedores do lado de fora do CT da Seleção, principalmente por causa de Neymar. O atacante foi o último dos jogadores a se apresentar à concentração comandada por Carlo Ancelotti antes do início da preparação da equipe nacional.

Enquanto aguardavam pela chegada do astro, muitos monitoraram o voo do jogador do Santos pela plataforma Flight Radar. A movimentação da aeronave no espaço aéreo do Rio de Janeiro virou praticamente uma narração coletiva improvisada nos arredores da Granja Comary.

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