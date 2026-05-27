Barboza chega ao Palmeiras e fará trabalho específico durante pausa para a Copa'

Primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras para o segundo semestre da temporada, Barboza esteve na Academia de Futebol nesta quarta-feira e conheceu as instalações de seu novo clube. O zagueiro foi recebido pela direção e manteve contato próximo com os estrangeiros do elenco, incluindo os argentinos Flaco López e Giay.

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Durante a pausa para a Copa do Mundo, Barboza irá realizar trabalho específico de adaptação ao novo clube, liderado pelo técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica. O zagueiro poderá atuar com a camisa alviverde assim que a janela de transferências do meio do ano abrir, no dia 20 de julho.

A estreia, por sua vez, deve acontecer dois dias depois, quando o Palmeiras retorna aos gramados para encarar o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro Série. Ao todo, Barboza custou cerca de R$ 20 milhões aos cofres paulistas e é a terceira contratação anunciada após as chegadas de Marlon Freitas, também do Botafogo, e Jhon Arias.

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Internamente, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!, existia a possibilidade de o jogador atuar na última partida do Botafogo pela Copa Sul-Americana, contra o Caracas, nesta terça-feira. A opção, por sua vez, foi descartada pela diretoria carioca, que entendeu ser melhor contar apenas com atletas comprometidos a longo prazo com a instituição.

Barboza assinou contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028, com a possibilidade de prorrogação do vínculo por mais uma temporada.

Atualmente, a comissão de Abel Ferreira conta com cinco nomes para a defesa: Gustavo Gómez e Murilo, titulares; Bruno Fuchs, reserva imediato, além de Benedetti e Koné, recentemente integrado ao elenco profissional.

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Barboza, novo reforço do Palmeiras, durante partida com a camisa do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Elenco do Palmeiras treina no Allianz Parque

Na véspera da partida decisiva pela Copa Libertadores, o elenco do Palmeiras realizou atividade no Allianz Parque, palco da partida contra o Junior Barranquilla, na quinta-feira.

Assim como nos demais confrotnos realizados na grande São Paulo, o grupo ainda terá novo treinamenrto na manhã do jogo, fundalmenta para as apirações do clube na Copa Libertadores.

Atualmente, o Palmeiras soma oito pontos e aparece na segunda colocação do Grupo F, dois atrás do líder Cerro Porteño, já garantido no mata-mata após vitória sobre o Alviverde na última rodada. O Sporting Cristal, por sua vez, soma seis pontos e aparece em terceiro. Por fim, o Junior Barranquilla soma apenas quatro pontos, sem possibilidade de avançar.

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