Neymar deixa Granja e faz exame de imagem para avaliar lesão

TERESÓPOLIS (RJ) - O atacante Neymar deixou a concentração da Seleção Brasileira na noite desta quarta-feira (27) e foi submetido a um exame de imagem em uma clínica em Teresópolis. A ideia é que a comissão técnica tenha um diagnóstico mais preciso sobre a lesão na panturrilha direita. A partir do resultado, a CBF definirá os próximos passos do processo de recuperação do jogador.

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O departamento médico da Seleção optou por aguardar a apresentação do atacante antes de emitir qualquer posicionamento oficial sobre a condição física do atleta. De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, as informações só serão passadas à imprensa nesta quinta-feira (28).

Internamente, a convocação de Neymar aconteceu com base no relatório médico enviado pelo Santos à CBF. Com a apresentação nesta quarta-feira, a principal preocupação da comissão técnica é entender qual será o tempo necessário de recuperação do atacante para que ele possa voltar a atuar em alto nível. Neste momento, Neymar já está descartado para a partida contra o Panamá, marcada para o próximo domingo (31). Além disso, a tendência é que o camisa 10 também não reúna condições para enfrentar o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

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Nos bastidores, o tema tem sido tratado com máxima cautela. Na última terça-feira, o Lance! procurou o Santos para comentar a situação do jogador, mas o clube preferiu deixar qualquer manifestação oficial sob responsabilidade da CBF. A entidade, por sua vez, manteve a posição de que aguardaria a chegada do atleta à Granja Comary antes de divulgar um parecer médico.

Outro fator que aumenta a pressão nos bastidores envolve o prazo imposto pela Fifa. A CBF precisará enviar até o próximo sábado (30) a lista definitiva com os 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Caso os exames apontem algo mais grave no atacante, a comissão técnica avaliará qual será o tratamento a ser realizado no camisa 10 ou se ele será mantido no grupo que irá disputar o Mundial.

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Confira abaixo o comunicado oficial da CBF

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Jr. não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, em Teresópolis.

O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares.

Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira."

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

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