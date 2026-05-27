Seleção se despede na CBF antes do embarque para os EUA; entenda

A Seleção Brasileira terá uma espécie de "despedida oficial" na próxima segunda-feira (1º) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, antes do embarque para os Estados Unidos. A programação acontece após o amistoso contra o Panamá, no domingo (31), no Maracanã, e marca o último compromisso do grupo em solo brasileiro antes da viagem para a Copa do Mundo.

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De acordo com o cronograma, os jogadores serão liberados após a partida para algumas horas de folga. Na segunda-feira (1), eles vão se reapresentar na sede da entidade, onde participarão de um encontro interno. A expectativa é que o grupo almoce no local, em um ambiente reservado e fechado à imprensa. A atividade tem caráter institucional e simbólico, funcionando como um momento de agradecimento e despedida antes da viagem.

O evento será restrito, sem acesso da mídia, e contará com uma programação interna organizada pela CBF. Os atletas deverão passar por diferentes setores da entidade, em uma espécie de visita de reconhecimento e agradecimento aos funcionários que atuam nos bastidores da Seleção Brasileira. Em seguida, o elenco deixará a sede rumo ao aeroporto, onde embarcará em voo fretado com destino aos Estados Unidos no período da noite.

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O formato não é inédito. Em 2018, antes da Copa do Mundo da Rússia, a Seleção Brasileira adotou procedimento semelhante. Na ocasião, os jogadores também estiveram na sede da CBF, interagiram com funcionários e participaram de um momento de integração antes do embarque. Houve até oportunidade para entrevistas com a imprensa antes da delegação seguir para o aeroporto, algo que não está previsto no protocolo desta vez.

Nos Estados Unidos, a Seleção Brasileira ficará concentrada no The Ridge e realizará os treinamentos no centro de treinamento do New York Red Bull. Os locais servirão como base da equipe durante o período de preparação, oferecendo privacidade e infraestrutura adequada para treinamentos, recuperação física e atividades internas do grupo.

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A programação reforça o planejamento da CBF em manter um ambiente controlado e organizado nesta reta final antes da competição, priorizando logística, descanso e integração do elenco. A viagem marca o início de uma nova fase da preparação da Seleção, que busca chegar em alto nível físico e técnico na Copa do Mundo.

Ancelotti chega na Granja Comary para o início da preparação para a Copa (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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