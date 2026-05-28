Arrascaeta, do Flamengo, aponta favoritos à Copa do Mundo: 'Três mais fortes'

Giorgian de Arrascaeta acredita que França, Espanha e Argentina são as principais favoritas ao título da Copa do Mundo. O camisa 10 do Flamengo e da seleção do Uruguai também comentou seu estilo de jogo, a rivalidade com o Palmeiras e o desempenho individual sob o comando de Filipe Luís em 2025.

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— Eu acredito que França, Espanha e Argentina são as três mais fortes — disparou o meia, em entrevista ao "Sofascore".

Ao comentar suas características dentro de campo, Arrascaeta afirmou que possui um estilo mais próximo ao da Seleção Brasileira do que ao modelo tradicionalmente associado ao futebol uruguaio.

— Não é brincadeira (ter estilo mais parecido com a Seleção Brasileira do que com a uruguaia). São as minhas características. Quem entende de futebol sabe disso. Sou um cara de jogo associado, não tão intenso. Mas a gente tem que saber a forma que o treinador quer jogar, o que pede de você. Aqui no Flamengo tive diferentes treinadores também — avaliou o jogador.

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O uruguaio também comentou a disputa frequente entre Flamengo e Palmeiras nas principais competições do futebol brasileiro desde 2019.

— Desde 2019, Flamengo e Palmeiras são os times que mais brigam por títulos. Sempre estão em finais, brigando no Brasileiro. Isso é bom para os dois. A dificuldade aumenta, se cria uma rivalidade bonita, que não precisa passar disso. A gente sabe da responsabilidade. Sempre estamos cabeça a cabeça com o Palmeiras, brigando por títulos — disse.

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Por fim, Arrascaeta creditou parte de seu desempenho na temporada de 2025 ao trabalho de Filipe Luís, que buscava deixá-lo mais próximo do gol dentro do modelo de jogo da equipe. Ao todo, foram 25 gols e 19 assistências do camisa 10.

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— Sim, obviamente (Filipe Luís colaborou para ano de números impressionantes). Fili é um cara que me conhecia muito bem dentro de campo e também fora, a gente tem uma relação muito boa. Ele tentava me deixar o mais confortável possível dentro de campo, perto do gol. E depois temos que ter a consciência e responsabilidade de fazer o plano de jogo que o treinador quer. Foi um ano em que jogamos muito, o elenco todo, e conquistamos coisas importantes. Ele tinha esse senso de me deixar mais livre perto do gol. E temos que saber da responsabilidade para executar o papel com gols, assistências e vitórias — destacou.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e faz sua estreia no próximo dia 15, diante da Arábia Saudita; Espanha e Cabo Verde completam a chave. Arrascaeta, por sua vez, não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula direita no duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores. O meia foi submetido à cirurgia e se recupera já junto à seleção uruguaia, às vésperas do Mundial.

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Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, comemora gol pelo Uruguai, que está no Grupo H da Copa do Mundo (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

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