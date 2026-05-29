TERESÓPOLIS (RJ) — A Seleção Brasileira realizou, na tarde desta sexta-feira (29), mais um treino visando à preparação para a Copa do Mundo. Sob chuva fraca na Granja Comary, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti comandou atividades em campo reduzido e também trabalhos específicos de ataque contra defesa. Durante parte da atividade, o treinador italiano separou os jogadores considerados titulares.

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Em um dos exercícios, a comissão técnica trabalhou jogadas ofensivas pelos lados do campo em um treino de ataque contra defesa. Na dinâmica, duas bolas eram acionadas simultaneamente: uma pela direita, para Wesley cruzar na área, e outra pela esquerda, para Alex Sandro repetir a movimentação.

Conversas de Ancelotti com Wesley

Durante toda a atividade, Ancelotti orientou os jogadores com posicionamentos, especialmente do sistema defensivo e da linha de cobertura. Um dos jogadores com quem o treinador mais conversou foi Wesley, no momento em que Alex Sandro fazia os cruzamentos.

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Jogadores escutam Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Provável escalação da Seleção Brasileira

Ancelotti separou uma equipe considerada titular durante o treino. Os goleiros alternaram durante os trabalhos, mas a tendência é que Alisson seja o titular. A provável escalação conta com: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha.

Vale destacar que, na manhã deste sábado, a Seleção Brasileira finalizará a preparação para o amistoso contra o Panamá. As equipes se enfrentam no domingo, no Maracanã.

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Presidente da CBF acompanha treino

O treinamento desta sexta também contou com a presença de Samir Xaud, presidente da CBF, que acompanhou parte das atividades na Granja Comary. O dirigente chegou acompanhado de outros membros da entidade.