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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Veja onde o Brasil e as outras seleções vão treinar na Copa do Mundo

25 lugares fora do roteiro oficial da Fifa vão virar lar das seleções

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
10:03
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Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)
imagem cameraTrionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)
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As 48 seleções classificadas para a histórica Copa do Mundo 2026 definiram seus centros de treinamento. Em um torneio marcado pela escala sem precedentes, os Estados Unidos serão o grande epicentro da preparação, abrigando 39 delegações. O México receberá sete equipes, enquanto o Canadá será a base de duas seleções.

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A escolha dos CTs foi um quebra-cabeça estratégico iniciado em 2024. Após um refinamento das opções ao longo de 2025, o martelo foi batido logo após o sorteio dos grupos, em dezembro de 2025. Para evitar o desgaste das longas viagens, as equipes basearam suas decisões prioritariamente na logística das zonas geográficas onde disputarão a primeira fase.

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Caminho dos Sul-Americanos

A Seleção Brasileira escolheu o conforto e a estrutura do Centro de Treinamento Columbia Park, na região de Nova York-Nova Jersey. Já a atual campeã, Argentina, optou por Kansas City, onde usará o CT do Sporting KC.

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Os vizinhos também já sabem para onde vão: o Uruguai preferiu o clima de Cancún (México), no CT Mayakoba, enquanto a Colômbia ficará em Guadalajara, na Academia Atlas FC. O Equador se estabelece em Columbus (CT do Columbus Crew) e o Paraguai ruma para a Costa Oeste, no Complexo Spartan (Baía de São Francisco).

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Onde as 48 seleções vão treinar durante a Copa do Mundo:

SeleçãoLocal de Treinamento (CT / Instalação)Cidade / RegiãoPaís da Base

África do Sul

CF Pachuca - Universidad Del Futbol

Pachuca

México

Alemanha

Universidade Wake Forest

Winston-Salem

EUA

Argélia

Universidade do Kansas

Kansas City

EUA

Arábia Saudita

Estádio do Austin FC

Austin

EUA

Argentina

Centro de Treinamento Sporting KC

Kansas City

EUA

Austrália

Centro de Treinamento Oakland Roots/Soul

Baía de São Francisco

EUA

Áustria

UC Santa Barbara - Estádio Harder

Goleta

EUA

Bélgica

Centro de Treinamento e Performance do Seattle Sounders FC

Renton

EUA

Bósnia e Herzegovina

Estádio RSL

Sandy

EUA

Brasil

Centro de Treinamento Columbia Park

Nova York / Nova Jersey

EUA

Cabo Verde

Waters Sportsplex

Tampa

EUA

Canadá

Centro Nacional de Desenvolvimento do Futebol

Vancouver

Canadá

Catar

Westmont College

Santa Barbara

EUA

Colômbia

Academia Atlas FC

Guadalajara

México

Coreia do Sul

Chivas Verde Valle

Guadalajara

México

Costa do Marfim

Instalações do Philadelphia Union

Filadélfia

EUA

Croácia

Episcopal High School

Alexandria

EUA

Curaçau

Universidade Florida Atlantic

Boca Raton

EUA

Egito

Universidade Gonzaga

Spokane

EUA

Equador

Centro de Performance do Columbus Crew

Columbus

EUA

Escócia

Instalações do Charlotte FC

Charlotte

EUA

Espanha

Escola Baylor

Chattanooga

EUA

Estados Unidos

Complexo Esportivo Great Park

Irvine

EUA

França

Universidade Bentley

Boston

EUA

Gana

Universidade Bryant

Boston

EUA

Haiti

Universidade Stockton

Nova York / Nova Jersey

EUA

Holanda

Centro de Treinamento KC Current

Kansas City

EUA

Inglaterra

Vila de Futebol Swope

Kansas City

EUA

Irã

Centro Xoloitzcuintle

Tijuana

México

Iraque

The Greenbrier Sports Performance Centre

Greenbrier County

EUA

Japão

Instalações do Nashville SC

Nashville

EUA

Jordânia

Universidade de Portland

Portland

EUA

Marrocos

Escola Pingry

Nova York / Nova Jersey

EUA

México

Centro de Alto Rendimento (CAR)

Cidade do México

México

Noruega

UNC Greensboro

Greensboro

EUA

Nova Zelândia

Universidade de San Diego - Estádio Torero

San Diego

EUA

Panamá

Centro de Treinamento Nottawasaga

New Tecumseth

Canadá

Paraguai

Complexo de Futebol Spartan

Baía de São Francisco

EUA

Portugal

Gardens North County District Park

Palm Beach Gardens

EUA

Rep. Democrática do Congo

Centro de Treinamento de Houston

Houston

EUA

Senegal

Universidade Rutgers

Nova York / Nova Jersey

EUA

Suécia

Estádio do FC Dallas

Dallas

EUA

Suíça

SDJA

San Diego

EUA

Tchéquia

Estádio Mansfield Multipurpose

Dallas

EUA

Tunísia

Centro de Treinamento Rayados

Monterrey

México

Turquia

Campos de Atletismo do Arizona

Mesa

EUA

Uruguai

Centro de Treinamento Mayakoba Cancún

Cancún

México

Uzbequistão

Centro de Treinamento do Atlanta United

Atlanta

EUA

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Impacto além dos estádios

Mais do que definir onde os craques vão suar a camisa, a escolha das bases descentraliza a febre do Mundial. Vinte e cinco comunidades que ficaram de fora do roteiro oficial de jogos do torneio foram agraciadas e respirarão o clima da Copa. É o caso de New Tecumseth no Canadá; Cancún, Pachuca e Tijuana no México; além de 21 localidades norte-americanas — como Austin, Boca Raton, San Diego e Savannah.

Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia
Luiz Henrique pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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