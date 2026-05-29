Veja onde o Brasil e as outras seleções vão treinar na Copa do Mundo
25 lugares fora do roteiro oficial da Fifa vão virar lar das seleções
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As 48 seleções classificadas para a histórica Copa do Mundo 2026 definiram seus centros de treinamento. Em um torneio marcado pela escala sem precedentes, os Estados Unidos serão o grande epicentro da preparação, abrigando 39 delegações. O México receberá sete equipes, enquanto o Canadá será a base de duas seleções.
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A escolha dos CTs foi um quebra-cabeça estratégico iniciado em 2024. Após um refinamento das opções ao longo de 2025, o martelo foi batido logo após o sorteio dos grupos, em dezembro de 2025. Para evitar o desgaste das longas viagens, as equipes basearam suas decisões prioritariamente na logística das zonas geográficas onde disputarão a primeira fase.
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Caminho dos Sul-Americanos
A Seleção Brasileira escolheu o conforto e a estrutura do Centro de Treinamento Columbia Park, na região de Nova York-Nova Jersey. Já a atual campeã, Argentina, optou por Kansas City, onde usará o CT do Sporting KC.
Os vizinhos também já sabem para onde vão: o Uruguai preferiu o clima de Cancún (México), no CT Mayakoba, enquanto a Colômbia ficará em Guadalajara, na Academia Atlas FC. O Equador se estabelece em Columbus (CT do Columbus Crew) e o Paraguai ruma para a Costa Oeste, no Complexo Spartan (Baía de São Francisco).
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Onde as 48 seleções vão treinar durante a Copa do Mundo:
|Seleção
|Local de Treinamento (CT / Instalação)
|Cidade / Região
|País da Base
África do Sul
CF Pachuca - Universidad Del Futbol
Pachuca
México
Alemanha
Universidade Wake Forest
Winston-Salem
EUA
Argélia
Universidade do Kansas
Kansas City
EUA
Arábia Saudita
Estádio do Austin FC
Austin
EUA
Argentina
Centro de Treinamento Sporting KC
Kansas City
EUA
Austrália
Centro de Treinamento Oakland Roots/Soul
Baía de São Francisco
EUA
Áustria
UC Santa Barbara - Estádio Harder
Goleta
EUA
Bélgica
Centro de Treinamento e Performance do Seattle Sounders FC
Renton
EUA
Bósnia e Herzegovina
Estádio RSL
Sandy
EUA
Brasil
Centro de Treinamento Columbia Park
Nova York / Nova Jersey
EUA
Cabo Verde
Waters Sportsplex
Tampa
EUA
Canadá
Centro Nacional de Desenvolvimento do Futebol
Vancouver
Canadá
Catar
Westmont College
Santa Barbara
EUA
Colômbia
Academia Atlas FC
Guadalajara
México
Coreia do Sul
Chivas Verde Valle
Guadalajara
México
Costa do Marfim
Instalações do Philadelphia Union
Filadélfia
EUA
Croácia
Episcopal High School
Alexandria
EUA
Curaçau
Universidade Florida Atlantic
Boca Raton
EUA
Egito
Universidade Gonzaga
Spokane
EUA
Equador
Centro de Performance do Columbus Crew
Columbus
EUA
Escócia
Instalações do Charlotte FC
Charlotte
EUA
Espanha
Escola Baylor
Chattanooga
EUA
Estados Unidos
Complexo Esportivo Great Park
Irvine
EUA
França
Universidade Bentley
Boston
EUA
Gana
Universidade Bryant
Boston
EUA
Haiti
Universidade Stockton
Nova York / Nova Jersey
EUA
Holanda
Centro de Treinamento KC Current
Kansas City
EUA
Inglaterra
Vila de Futebol Swope
Kansas City
EUA
Irã
Centro Xoloitzcuintle
Tijuana
México
Iraque
The Greenbrier Sports Performance Centre
Greenbrier County
EUA
Japão
Instalações do Nashville SC
Nashville
EUA
Jordânia
Universidade de Portland
Portland
EUA
Marrocos
Escola Pingry
Nova York / Nova Jersey
EUA
México
Centro de Alto Rendimento (CAR)
Cidade do México
México
Noruega
UNC Greensboro
Greensboro
EUA
Nova Zelândia
Universidade de San Diego - Estádio Torero
San Diego
EUA
Panamá
Centro de Treinamento Nottawasaga
New Tecumseth
Canadá
Paraguai
Complexo de Futebol Spartan
Baía de São Francisco
EUA
Portugal
Gardens North County District Park
Palm Beach Gardens
EUA
Rep. Democrática do Congo
Centro de Treinamento de Houston
Houston
EUA
Senegal
Universidade Rutgers
Nova York / Nova Jersey
EUA
Suécia
Estádio do FC Dallas
Dallas
EUA
Suíça
SDJA
San Diego
EUA
Tchéquia
Estádio Mansfield Multipurpose
Dallas
EUA
Tunísia
Centro de Treinamento Rayados
Monterrey
México
Turquia
Campos de Atletismo do Arizona
Mesa
EUA
Uruguai
Centro de Treinamento Mayakoba Cancún
Cancún
México
Uzbequistão
Centro de Treinamento do Atlanta United
Atlanta
EUA
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Impacto além dos estádios
Mais do que definir onde os craques vão suar a camisa, a escolha das bases descentraliza a febre do Mundial. Vinte e cinco comunidades que ficaram de fora do roteiro oficial de jogos do torneio foram agraciadas e respirarão o clima da Copa. É o caso de New Tecumseth no Canadá; Cancún, Pachuca e Tijuana no México; além de 21 localidades norte-americanas — como Austin, Boca Raton, San Diego e Savannah.
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