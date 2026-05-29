As 48 seleções classificadas para a histórica Copa do Mundo 2026 definiram seus centros de treinamento. Em um torneio marcado pela escala sem precedentes, os Estados Unidos serão o grande epicentro da preparação, abrigando 39 delegações. O México receberá sete equipes, enquanto o Canadá será a base de duas seleções.

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A escolha dos CTs foi um quebra-cabeça estratégico iniciado em 2024. Após um refinamento das opções ao longo de 2025, o martelo foi batido logo após o sorteio dos grupos, em dezembro de 2025. Para evitar o desgaste das longas viagens, as equipes basearam suas decisões prioritariamente na logística das zonas geográficas onde disputarão a primeira fase.

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Caminho dos Sul-Americanos

A Seleção Brasileira escolheu o conforto e a estrutura do Centro de Treinamento Columbia Park, na região de Nova York-Nova Jersey. Já a atual campeã, Argentina, optou por Kansas City, onde usará o CT do Sporting KC.

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Os vizinhos também já sabem para onde vão: o Uruguai preferiu o clima de Cancún (México), no CT Mayakoba, enquanto a Colômbia ficará em Guadalajara, na Academia Atlas FC. O Equador se estabelece em Columbus (CT do Columbus Crew) e o Paraguai ruma para a Costa Oeste, no Complexo Spartan (Baía de São Francisco).

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Onde as 48 seleções vão treinar durante a Copa do Mundo: Seleção Local de Treinamento (CT / Instalação) Cidade / Região País da Base África do Sul CF Pachuca - Universidad Del Futbol Pachuca México Alemanha Universidade Wake Forest Winston-Salem EUA Argélia Universidade do Kansas Kansas City EUA Arábia Saudita Estádio do Austin FC Austin EUA Argentina Centro de Treinamento Sporting KC Kansas City EUA Austrália Centro de Treinamento Oakland Roots/Soul Baía de São Francisco EUA Áustria UC Santa Barbara - Estádio Harder Goleta EUA Bélgica Centro de Treinamento e Performance do Seattle Sounders FC Renton EUA Bósnia e Herzegovina Estádio RSL Sandy EUA Brasil Centro de Treinamento Columbia Park Nova York / Nova Jersey EUA Cabo Verde Waters Sportsplex Tampa EUA Canadá Centro Nacional de Desenvolvimento do Futebol Vancouver Canadá Catar Westmont College Santa Barbara EUA Colômbia Academia Atlas FC Guadalajara México Coreia do Sul Chivas Verde Valle Guadalajara México Costa do Marfim Instalações do Philadelphia Union Filadélfia EUA Croácia Episcopal High School Alexandria EUA Curaçau Universidade Florida Atlantic Boca Raton EUA Egito Universidade Gonzaga Spokane EUA Equador Centro de Performance do Columbus Crew Columbus EUA Escócia Instalações do Charlotte FC Charlotte EUA Espanha Escola Baylor Chattanooga EUA Estados Unidos Complexo Esportivo Great Park Irvine EUA França Universidade Bentley Boston EUA Gana Universidade Bryant Boston EUA Haiti Universidade Stockton Nova York / Nova Jersey EUA Holanda Centro de Treinamento KC Current Kansas City EUA Inglaterra Vila de Futebol Swope Kansas City EUA Irã Centro Xoloitzcuintle Tijuana México Iraque The Greenbrier Sports Performance Centre Greenbrier County EUA Japão Instalações do Nashville SC Nashville EUA Jordânia Universidade de Portland Portland EUA Marrocos Escola Pingry Nova York / Nova Jersey EUA México Centro de Alto Rendimento (CAR) Cidade do México México Noruega UNC Greensboro Greensboro EUA Nova Zelândia Universidade de San Diego - Estádio Torero San Diego EUA Panamá Centro de Treinamento Nottawasaga New Tecumseth Canadá Paraguai Complexo de Futebol Spartan Baía de São Francisco EUA Portugal Gardens North County District Park Palm Beach Gardens EUA Rep. Democrática do Congo Centro de Treinamento de Houston Houston EUA Senegal Universidade Rutgers Nova York / Nova Jersey EUA Suécia Estádio do FC Dallas Dallas EUA Suíça SDJA San Diego EUA Tchéquia Estádio Mansfield Multipurpose Dallas EUA Tunísia Centro de Treinamento Rayados Monterrey México Turquia Campos de Atletismo do Arizona Mesa EUA Uruguai Centro de Treinamento Mayakoba Cancún Cancún México Uzbequistão Centro de Treinamento do Atlanta United Atlanta EUA

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Impacto além dos estádios

Mais do que definir onde os craques vão suar a camisa, a escolha das bases descentraliza a febre do Mundial. Vinte e cinco comunidades que ficaram de fora do roteiro oficial de jogos do torneio foram agraciadas e respirarão o clima da Copa. É o caso de New Tecumseth no Canadá; Cancún, Pachuca e Tijuana no México; além de 21 localidades norte-americanas — como Austin, Boca Raton, San Diego e Savannah.

Luiz Henrique pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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