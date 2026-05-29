O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta sexta-feira, a partir das 8h da manhã, mais um dia de preparação da Seleção Brasileira diretamente da Granja Comary, em Teresópolis, com a atividade em treino no campo e a conversa de atletas com a imprensa.

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➡️ Futuro de Neymar na Seleção será definido até o dia 12 de junho; entenda

A transmissão mostra todos os bastidores do trabalho comandado por Carlo Ancelotti na preparação para a Copa do Mundo, incluindo as entrevistas coletivas dos jogadores Rayan e Matheus Cunha, além de imagens ao vivo de parte do treinamento da Seleção Brasileira.

➡️ Acompanhe em tempo real todas as notícias da Seleção direto da Granja Comary

A live terá apresentação de João Lidington e Lucas Borges, com comentários de Marcelo Smigol. A cobertura direto da Granja Comary também contará com a presença da equipe do Lance! formada por Márcio Iannacca, Márcio Dolzan e Lucas Bayer.

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Além de Seleção Brasileira, a live também fará um esquenta especial para o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, repercutindo possíveis confrontos, cenários e expectativas para os clubes brasileiros na principal competição continental.

Junto a Rayan, Matheus Cunha concederá entrevista coletiva antes de treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF)

Lesão de Neymar é assunto preocupante para a Seleção durante período de treino

A lesão de Neymar na panturrilha direita abriu uma corrida contra o tempo e criou dois cenários distintos para o atacante na preparação para a Copa do Mundo. O camisa 10 realizou uma ressonância magnética na última quarta-feira (27), em uma clínica de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e o exame apontou uma lesão grau 2 na panturrilha direita.

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Caso o atacante consiga responder positivamente ao tratamento e esteja apto em duas semanas, Neymar teria condições de voltar aos gramados no dia 11 de junho, apenas dois dias antes da estreia da Seleção. Neste cenário, a tendência é que o jogador seja preservado da primeira partida e utilize os dias seguintes para aprimorar a parte física e o condicionamento.

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