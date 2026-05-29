O fim de semana será de emoções fortes no Maracanã, e a concessionária MetrôRio preparou uma operação especial para garantir que o público não perca nenhum lance. No sábado (30), o sistema funcionará das 5h à meia-noite para atender aos torcedores do confronto entre Flamengo e Coritiba. Já no domingo (31), as composições rodam das 7h às 23h, facilitando o acesso ao último amistoso da Seleção Brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo, contra o Panamá.

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Para dar conta do grande fluxo de passageiros, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo nos dois dias. Enquanto isso, as Linhas 1 e 4 seguem o trajeto regular (Uruguai-Jardim Oceânico). Quem precisar fazer a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá realizar a troca no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil e Botafogo.

➡️ Neymar soma menos de 5 mil minutos em campo desde 2022 e vive novo drama rumo à Copa

Seleção Brasileira em ação durante partida. (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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Rayan revela nervosismo ao conhecer Neymar na Seleção: 'Deu uma tremidinha'

O cotidiano na Granja Comary vem proporcionando experiências marcantes ao atacante, como a convivência com Neymar, um de seus maiores ídolos no futebol. O jogador do Bournemouth, da Inglaterra, revelou ter ficado nervoso ao conhecer o camisa 10.

— Conhecer o Neymar pessoalmente, abraçá-lo... Fiquei muito feliz! Deu até uma tremidinha na hora. Torço muito para que ele se recupere bem — disse Rayan.

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As conquistas de Rayan em sua ainda inicial carreira aconteceram de forma muito rápida. Em pouco tempo no profissional do Vasco, o atacante chamou a atenção do futebol europeu. Já nos primeiros meses na Inglaterra, viu o nome aparecer na lista de convocados para a Copa do Mundo. O jogador detalhou como o momento vivido no Bournemouth o credenciou para o Mundial e também fez uma análise sobre a própria trajetória no futebol.

Rayan durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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