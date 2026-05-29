TERESÓPOLIS - No momento mais especial da carreira, convocado para a Copa do Mundo, Rayan participou de entrevista coletiva da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (29). O cotidiano na Granja Comary vem proporcionando experiências marcantes ao atacante, como a convivência com Neymar, um de seus maiores ídolos no futebol. O jogador do Bournemouth, da Inglaterra, revelou ter ficado nervoso ao conhecer o camisa 10.

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— Conhecer o Neymar pessoalmente, abraçá-lo... Fiquei muito feliz! Deu até uma tremidinha na hora. Torço muito para que ele se recupere bem — disse Rayan.

Personalidade forte de Rayan para a Seleção buscar o hexacampeonato

Além da grande fase vivida em seu clube, um dos fatores que contribuíram para a convocação de Rayan é a personalidade forte demonstrada em campo, característica que carrega desde os tempos de Vasco. O cria de São Januário afirmou que pretende manter esse estilo para ajudar a Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato.

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— Sim. Dentro de campo acontece muita coisa, mas todos sabem que tenho uma personalidade forte. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Vou dar o meu máximo. França, Argentina... São jogos importantes. Quero fazer de tudo para o Brasil ser hexa — explicou Rayan.

Rayan durante coletiva de imprensa da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Desempenho na Premier League o credenciou para a Copa

As conquistas de Rayan em sua ainda breve carreira aconteceram de forma muito rápida. Em pouco tempo no profissional do Vasco, o atacante chamou a atenção do futebol europeu. Já nos primeiros meses na Inglaterra, viu o nome aparecer na lista de convocados para a Copa do Mundo. O jogador detalhou como o momento vivido no Bournemouth o credenciou para o Mundial e também fez uma análise sobre a própria trajetória no futebol.

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— É uma felicidade jogar a Premier League, que é a liga mais forte do futebol mundial. Todos no Bournemouth me receberam muito bem, o clube tem uma baita estrutura. Cheguei dando assistência no primeiro jogo e fazendo gol no segundo, então acho que isso acabou sendo uma bagagem muito forte. Foi esse momento que me trouxe até aqui. Fiquei feliz também por ajudar o clube a conquistar a primeira classificação para uma competição europeia — afirmou Rayan.

O atacante também relembrou as dificuldades vividas no início da carreira e destacou a rápida mudança de cenário nos últimos anos.

— Na verdade, não. Três anos atrás eu nem sabia como seria a minha carreira, porque não vivia um momento muito feliz no Vasco. De dois anos para cá, porém, estou vivendo uma fase muito especial. Ano passado, no Vasco, e agora no Bournemouth, comecei a fazer muitos gols. Estou feliz, quero desfrutar desse momento. Tenho 19 anos e vou defender o Brasil — completou.

Veja outras respostas da coletiva de Rayan na Seleção Brasileira

Vivência no Vasco o ajudou na Inglaterra

"O Diniz trabalhava muito a posse no Vasco, mas a gente sempre saía em transição. Quando cheguei ao Bournemouth, o treinador me passou algo parecido com isso. Era marcar forte e já sair na transição. Trabalhar no Vasco com Diniz me ajudou bastante".

Passagens pelas seleções de base

"Fiz competições pela sub-15, sub-17 e fui campeão sul-americano sub-20. Quando você está na base você aprende muita coisa. O Branco (diretor da base) conversava que, quando chegasse para o profissional, já estaríamos com uma bagagem boa. O Brasil é uma seleção muito forte. Chegar aqui já é um aprendizado forte, a base tem profissionais muito bons."

Superstições

"Desde que sou criança, entro no campo com o pé direito. Minha mãe me ensinou isso do pé direito".

Desafios físicos e mentais

"Os dois. Tem que se preparar dentro e fora de campo. Tem muitas pessoas que nos ajudam aqui dentro. É viver o momento a cada dia, a cada treino. Temos que nos preparar nos dois amistosos, serão os dois jogos da nossa vida."

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