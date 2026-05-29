PSG x Arsenal: onde assistir à final da Champions League
As equipes se enfrentam pela final da competição
PSG e Arsenal fazem neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria, a grande final da Champions League 2025/26. O confronto reúne o atual campeão europeu e um Arsenal que busca conquistar o torneio pela primeira vez em sua história. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, TNT Sports e HBO Max.
Dembélé e Marquinhos exaltam Luis Enrique e mostram confiança do PSG antes da final da Champions
Técnico do PSG, Luis Enrique projeta final da Champions: 'Existe um favorito'
Entenda por que a final da Champions League entre PSG e Arsenal mudou de horário
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O PSG chega à decisão defendendo o título conquistado na última temporada, quando goleou a Inter de Milão por 5 a 0 na final. A equipe francesa eliminou o Bayern de Munique nas semifinais após uma vitória eletrizante por 5 a 4 em Paris e um empate por 1 a 1 na Alemanha.
Sem grandes problemas físicos, o técnico Luis Enrique deve manter a base titular que vem sendo destaque ao longo da campanha europeia. O trio ofensivo formado por Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia é a principal arma do time parisiense para buscar o bicampeonato consecutivo.
Do outro lado, o Arsenal tenta conquistar a Champions League pela primeira vez. Os Gunners chegaram à final após eliminarem o Atlético de Madrid, empatando por 1 a 1 na Espanha e vencendo por 1 a 0 em Londres.
O técnico Mikel Arteta tem uma preocupação importante para a decisão. O lateral-direito Timber se recupera de lesão muscular e deve começar no banco de reservas, abrindo espaço para Mosquera entre os titulares. A esperança ofensiva da equipe inglesa está nos pés de Bukayo Saka e Kai Havertz.
Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação e, persistindo a igualdade, disputa por pênaltis.
Tudo sobre PSG x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Arsenal
Final da Champions League
📆 Data e horário: sábado, 30 de maio de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Arena Ferenc Puskás, em Budapeste, na Hungria.
👁️ Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 PSG
Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
🔴 Arsenal
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Rice e Lewis-Skelly; Eze, Saka e Trossard; Havertz.
Técnico: Mikel Arteta.
