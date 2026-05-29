Uma união histórica vai invadir o palco do Maracanã neste domingo (31). Antes de a bola rolar para o amistoso de despedida da Seleção Brasileira, um time de peso da geração pentacampeã vai trocar as chuteiras pelos microfones: Ronaldinho Gaúcho, Edílson Capetinha, Júnior, Belletti e Denílson farão uma apresentação musical exclusiva ao lado de Ivete Sangalo. O espetáculo está marcado para as 16h30 e promete resgatar a nostalgia e a energia do título de 2002.

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A iniciativa faz parte da campanha "Sede de Torcer É Coisa Nossa" e recria um momento icônico do futebol nacional: há 24 anos, foi justamente "Veveta" quem comandou o trio elétrico que arrastou os campeões na histórica recepção em Brasília. A ideia do reencontro partiu de Edílson Capetinha e ganhou vida após uma grande mobilização nas redes sociais, que envolveu torcedores e fãs da era de ouro do futebol brasileiro.

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Metrô terá esquema especial para Flamengo e amistoso da Seleção neste fim de semana

No sábado (30), o sistema funcionará das 5h à meia-noite para atender aos torcedores do confronto entre Flamengo e Coritiba. Já no domingo (31), as composições rodam das 7h às 23h, facilitando o acesso ao último amistoso da Seleção Brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo, contra o Panamá.

Para dar conta do grande fluxo de passageiros, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo nos dois dias. Enquanto isso, as Linhas 1 e 4 seguem o trajeto regular (Uruguai-Jardim Oceânico). Quem precisar fazer a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá realizar a troca no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil e Botafogo.

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Pentacampeões de 2002 vão fazer ação especial no amistoso da Seleção. (Foto: Divulgação/Guaraná Antarctica)

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