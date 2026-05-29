Técnico do PSG, Luis Enrique projeta final da Champions: 'Existe um favorito'

Técnico do PSG, Luis Enrique concedeu entrevista coletiva antes da final da Champions League e afirmou acreditar que existe, sim, um favorito para a decisão. Sem citar diretamente quem entra em vantagem, o treinador espanhol destacou a campanha do PSG ao longo do torneio e reforçou a confiança no elenco parisiense.

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— Acho que existe um favorito. É difícil comparar duas finais. Acho que tivemos uma superioridade que não reflete a verdadeira diferença entre PSG e Inter. Nesta final, sinceramente, acho que existe um favorito, mas temos que aproveitar os pequenos detalhes e manter o foco durante os 90 minutos — afirmou Luis Enrique.

O treinador também ressaltou o nível de dificuldade enfrentado pelo PSG durante a trajetória até a decisão continental. Segundo ele, nenhuma equipe teve um caminho tão complicado quanto o do clube francês.

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— Porque somos os campeões, porque ninguém teve um calendário pior que o nosso e isso nos fez crescer. Que vença amanhã a equipe que jogar o melhor futebol — declarou.

Luis Enrique ainda relembrou a campanha nas fases eliminatórias e elogiou a postura da equipe diante dos desafios encontrados no mata-mata.

— Nesses oito jogos, mostramos que tipo de time somos. Para ser sincero, adorei cada partida que disputamos na fase eliminatória. Sofremos, era necessário, mas conseguimos chegar à final novamente; é histórico para nós — disse.

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O comandante espanhol também falou sobre a importância emocional da decisão da Uefa Champions League e destacou a necessidade de manter o controle mental em um jogo de tamanha pressão.

— Não há motivação maior do que jogar a final da Liga dos Campeões. Precisamos manter o foco e mostrar o nosso melhor — comentou.

Por fim, Luis Enrique minimizou a pressão e o ambiente de tensão que costuma cercar o PSG em momentos decisivos da temporada.

— Há sempre muita agitação no PSG. Quando você é jogador do PSG, precisa estar preparado para o caos que rapidamente toma conta da equipe. Nós provamos ser um time consistente que joga bem — concluiu.

Além do comandante, Dembélé e Marquinhos também estiveram na coletiva. Os astros do time exaltaram a qualidade do elenco e também destacaram a influência do técnico Luis Enrique na trajetória vitoriosa do clube.

Marquinhos e Dembélé durante coletiva de imprensa antes da final da Champions (Foto: FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Veja outros temas da coletiva de Luis Enrqieu

— Eu diria que são duas ideias diferentes, mas semelhantes porque ambas visam marcar gols e defender bem; a diferença está nos caminhos que as duas equipes percorrem para atingir esse objetivo.

— O Arsenal não me surpreendeu, eles mereceram ganhar a Premier League e, se não me engano, este será o sétimo ano de Arteta no Arsenal, e você pode ver que tipo de equipe ele construiu.

— É positivo que os torcedores vejam dessa forma, mas é claro que o que queremos é continuar sendo uma das melhores equipes da Europa e do mundo.

— Acho que gostei de todas as partidas que disputamos nesta Liga dos Campeões. Nos oito jogos eliminatórios, mostramos a equipe que somos, dominamos e chegamos à final novamente. É difícil para qualquer equipe e é histórico para nós.

— Tentamos dar um descanso à equipe na reta final, tivemos tempo para analisar o Arsenal, mas os conhecemos bem. Sempre há detalhes que podem ser melhorados, e acho que vamos melhorar tanto no ataque quanto na defesa, mas amanhã é especial porque nunca se sabe quando se vai jogar uma partida como essa.

— É normal ser criticado se você não vence. Se perdermos três jogos seguidos no ano que vem, estaremos em apuros", comentou o treinador, relembrando a final contra a Inter: "Não foi a diferença entre as duas equipes que determinou o placar. Sinceramente, acredito que há um favorito nesta final, mas é preciso estar presente em cada segundo do jogo, porque existe muita expectativa nessas partidas e é importante saber lidar com isso.

— Não há motivação maior do que jogar uma final. Veremos amanhã quem foi o melhor; estou focado em darmos o nosso melhor", acrescentou o treinador, que, ao ser questionado se esperava o que havia conquistado, disse: "Era meu objetivo e do clube, talvez não tão rapidamente, mas acho que merecemos isso no ano passado. É mais fácil quando se tem os recursos e o nível desses jogadores. O futuro é amanhã.

— Porque somos os campeões, porque ninguém teve um calendário pior que o nosso e isso nos fez crescer. Que vença amanhã a equipe que jogar o melhor futebol.

Onde assistir PSG x Arsenal na final da Champions

PSG e Arsenal se enfrentam neste sábado (30), às 13h (de Brasília), na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, pela final da Champions League 2025/26. A decisão terá transmissão ao vivo de SBT, TNT e HBO Max.

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