De tênis, Neymar vai a campo na Granja Comary

TERESÓPOLIS - Afastado dos treinamentos com bola enquanto se recupera de lesão de grau 2 na panturrilha direita, Neymar foi a campo na atividade da Seleção Brasileira desta sexta-feira (29), na Granja Comary, em Teresópolis. Ele acompanhou a parte final do treino, quando um grupo de jogadores praticou cobranças de pênaltis.

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➡️Tironi no Lance!: como um edema virou uma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar?

O astro do Santos não participou da atividade — ele estava de tênis, não de chuteira. Ainda assim, se demonstrou bem à vontade em meio aos jogadores. Neymar estava com semblante leve e brincou com os companheiros, como costuma fazer nos treinos.

Após a atividade, o jogador fez uma corrida leve ao redor de um dos gramados do CT da Seleção. Mais cedo, ele treinara com o restante do elenco na academia.

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Na quinta-feira (28), o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, fez um pronunciamento na Granja Comary, em Teresópolis, em que comunicou que Neymar está com uma lesão de grau 2 na panturrilha. Com isso, a previsão é de que ele fique até três semanas sem atuar, o que o deixaria de fora da estreia da Seleção na Copa do Mundo. O Brasil estreia diante do Marrocos, em Nova Jersey, em 13 de junho.

Neymar sentiu a panturrilha direita em 17 de maio, na derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão. O jogo aconteceu na véspera da convocação da Seleção Brasileira, o que fez o técnico Carlo Ancelotti deixar preparada uma lista de convocados sem o jogador. A CBF, porém, foi informada pelo Santos que o atacante estava apenas com um edema, e que ele estaria apto para o início da preparação.

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Seleção tem até dia 12 para definir futuro de Neymar na Copa

A Seleção vai esperar para definir o futuro de Neymar até o dia 12 de junho. Pelo regulamento da Copa do Mundo, jogadores de linha podem ser cortados por lesão até 24 horas antes da estreia no Mundial.

Até lá, o jogador será avaliado continuamente pelo médico Rodrigo Lasmar, que irá monitorar a evolução da lesão na panturrilha.

Neymar faz exercícios apenas na academia no CT da Seleção Brasileira, em Teresópolis (Foto: Reprodução/CBF)

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