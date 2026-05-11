Com Messi e dupla do Palmeiras, Argentina divulga pré-lista para a Copa do Mundo
Presenças de Flaco López e Giay foram confirmadas, assim como Messi; Dybala está fora
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Faltando um mês para a Copa do Mundo, Lionel Scaloni divulgou a pré-lista de 55 jogadores para a disputa do Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os relacionados estão Lionel Messi e dois jogadores do Palmeiras: Flaco López e Giay.
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Apesar de pouca surpresa pela presença de Messi, o camisa 10 e ídolo da seleção ainda vive com uma indefinição pessoal com relação à sua participação na Copa do Mundo. O próprio jogador já disse publicamente que só disputará a competição caso se sinta fisicamente capaz e à altura do desafio. Por isso, ele ainda não deixa claro se realmente estará presente para buscar o tetracampeonato mundial. Essa seria a sexta Copa de Lionel Messi na carreira.
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Quem também vive com expectativa são os torcedores do Palmeiras para ver Flaco López e Agustín Giay na Copa do Mundo. A dupla esteve presente na última Data Fifa e são dois nomes que representam uma renovação albiceleste neste ciclo pós-Catar.
Ausência de peso, mas esperada
A lista de Scaloni contou com a ausência de um nome forte: Paulo Dybala. O atacante da Roma, que conviveu com algumas lesões recentes, não vive grande momento no clube italiano e está próximo de deixar a equipe ao final da temporada. A fase ruim se refletiu na seleção. Sua última convocação foi em agosto de 2024 e a provável ausência na Copa se confirmou.
Período para a definição
Em meio às fases finais do Apertura, fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, além das finais das copas europeias, o treinador da Seleção Argentina agora terá mais de 50 nomes para analisar até enxugar a lista para os 26 definitivos até o dia 30 de maio.
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Messi e companhia: confira a lista dos 55 jogadores que constam na pré-lista da Seleção Argentina
Goleiros
Emiliano Martínez - Aston Villa
Geronimo Rulli - Olympique de Marselha
Juan Musso - Atlético de Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace
Facundo Cambeses - Racing
Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
Agustin Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique de Marselha
Cristian Romero - Tottenham
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe
Facundo Medina - Olympique de Marselha
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Olympique de Marselha
Gabriel Rojas - Racing
Meio-campistas
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia
Aníbal Moreno - River Plate
Minton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso - Real Betis
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendía - Aston Villa
Valentín Barco - Strasbourg
Atacantes
Lionel Messi - Inter Miami
Nicolás Paz - Calcio Como
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Matías Soulé - Roma
Claudio Echeverri - Girona
Gianluca Prestianni - Benfica
Santiago Castro - Bologna
Lautaro Martínez - Inter de Milão
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino - Parma
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