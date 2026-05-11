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Com Messi e dupla do Palmeiras, Argentina divulga pré-lista para a Copa do Mundo

Presenças de Flaco López e Giay foram confirmadas, assim como Messi; Dybala está fora

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
11:19
Lionel Messi em ação durante amistoso entre Argentina e Zâmbia em La Bombonera, Buenos Aires (Foto: Juan Mabromata / AFP)
imagem cameraLionel Messi em ação durante amistoso entre Argentina e Zâmbia em La Bombonera, Buenos Aires (Foto: Juan Mabromata / AFP)
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Faltando um mês para a Copa do Mundo, Lionel Scaloni divulgou a pré-lista de 55 jogadores para a disputa do Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os relacionados estão Lionel Messi e dois jogadores do Palmeiras: Flaco López e Giay.

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Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Apesar de pouca surpresa pela presença de Messi, o camisa 10 e ídolo da seleção ainda vive com uma indefinição pessoal com relação à sua participação na Copa do Mundo. O próprio jogador já disse publicamente que só disputará a competição caso se sinta fisicamente capaz e à altura do desafio. Por isso, ele ainda não deixa claro se realmente estará presente para buscar o tetracampeonato mundial. Essa seria a sexta Copa de Lionel Messi na carreira.

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seleção argentina lionel messi
A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Zâmbia. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Quem também vive com expectativa são os torcedores do Palmeiras para ver Flaco López e Agustín Giay na Copa do Mundo. A dupla esteve presente na última Data Fifa e são dois nomes que representam uma renovação albiceleste neste ciclo pós-Catar.

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Ausência de peso, mas esperada

A lista de Scaloni contou com a ausência de um nome forte: Paulo Dybala. O atacante da Roma, que conviveu com algumas lesões recentes, não vive grande momento no clube italiano e está próximo de deixar a equipe ao final da temporada. A fase ruim se refletiu na seleção. Sua última convocação foi em agosto de 2024 e a provável ausência na Copa se confirmou.

Período para a definição

Em meio às fases finais do Apertura, fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, além das finais das copas europeias, o treinador da Seleção Argentina agora terá mais de 50 nomes para analisar até enxugar a lista para os 26 definitivos até o dia 30 de maio.

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Messi e companhia: confira a lista dos 55 jogadores que constam na pré-lista da Seleção Argentina 

Goleiros

Emiliano Martínez - Aston Villa
Geronimo Rulli - Olympique de Marselha 
Juan Musso - Atlético de Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace 
Facundo Cambeses - Racing 
Santiago Beltrán - River Plate

Defensores 

Agustin Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate 
Nahuel Molina - Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth 
Lisandro Martínez - Manchester United 
Nicolás Otamendi - Benfica
Germán Pezzella - River Plate 
Leonardo Balerdi - Olympique de Marselha 
Cristian Romero - Tottenham 
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors 
Zaid Romero - Getafe 
Facundo Medina - Olympique de Marselha 
Marcos Acuña - River Plate 
Nicolás Tagliafico - Olympique de Marselha 
Gabriel Rojas - Racing

Meio-campistas

Máximo Perrone - Calcio Como 1907 
Leandro Paredes - Boca Juniors 
Guido Rodríguez - Valencia 
Aníbal Moreno - River Plate 
Minton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - Porto 
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter Miami 
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen 
Enzo Fernández - Chelsea 
Alexis Mac Allister - Liverpool 
Giovani Lo Celso - Real Betis 
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest 
Emiliano Buendía - Aston Villa 
Valentín Barco - Strasbourg 

Atacantes

Lionel Messi - Inter Miami 
Nicolás Paz - Calcio Como 
Franco Mastantuono - Real Madrid 
Thiago Almada - Atlético de Madrid 
Tomás Aranda - Boca Juniors 
Nicolás González - Atlético de Madrid 
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid 
Matías Soulé - Roma
Claudio Echeverri - Girona 
Gianluca Prestianni - Benfica 
Santiago Castro - Bologna 
Lautaro Martínez - Inter de Milão 
José Manuel López - Palmeiras 
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino - Parma 

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