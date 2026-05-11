Faltando um mês para a Copa do Mundo, Lionel Scaloni divulgou a pré-lista de 55 jogadores para a disputa do Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os relacionados estão Lionel Messi e dois jogadores do Palmeiras: Flaco López e Giay.

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Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Apesar de pouca surpresa pela presença de Messi, o camisa 10 e ídolo da seleção ainda vive com uma indefinição pessoal com relação à sua participação na Copa do Mundo. O próprio jogador já disse publicamente que só disputará a competição caso se sinta fisicamente capaz e à altura do desafio. Por isso, ele ainda não deixa claro se realmente estará presente para buscar o tetracampeonato mundial. Essa seria a sexta Copa de Lionel Messi na carreira.

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A Argentina de Lionel Messi enfrenta a Zâmbia. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Quem também vive com expectativa são os torcedores do Palmeiras para ver Flaco López e Agustín Giay na Copa do Mundo. A dupla esteve presente na última Data Fifa e são dois nomes que representam uma renovação albiceleste neste ciclo pós-Catar.



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Ausência de peso, mas esperada

A lista de Scaloni contou com a ausência de um nome forte: Paulo Dybala. O atacante da Roma, que conviveu com algumas lesões recentes, não vive grande momento no clube italiano e está próximo de deixar a equipe ao final da temporada. A fase ruim se refletiu na seleção. Sua última convocação foi em agosto de 2024 e a provável ausência na Copa se confirmou.

Período para a definição

Em meio às fases finais do Apertura, fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana, além das finais das copas europeias, o treinador da Seleção Argentina agora terá mais de 50 nomes para analisar até enxugar a lista para os 26 definitivos até o dia 30 de maio.

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Messi e companhia: confira a lista dos 55 jogadores que constam na pré-lista da Seleção Argentina



Goleiros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Geronimo Rulli - Olympique de Marselha

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River Plate

Defensores

Agustin Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marselha

Cristian Romero - Tottenham

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marselha

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Marselha

Gabriel Rojas - Racing



Meio-campistas

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River Plate

Minton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Strasbourg



Atacantes

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás Paz - Calcio Como

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter de Milão

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma



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