O estreante Uzbequistão chega para a Copa do Mundo com o objetivo de surpreender as grandes seleções. A equipe é uma das novidades do torneio, e a presença dos uzbeques coroa o trabalho do italiano Fabio Cannavaro, que vem acumulando bons resultados desde a base.

continua após a publicidade

Para você não perder nenhum detalhe da caminhada uzbequistanesa, o Lance! apresenta o guia do Uzbequistão para o Mundial.

➡️ Ancelotti renova com a Seleção e será o técnico até a Copa de 2030

🌍 O Cenário: Como o Uzbequistão chega à Copa?

A ascensão uzbeque rumo à Copa do Mundo começa em 2023, ano em que conquistam a Copa da Ásia Sub-23 em casa, revelando nomes como Abdukodir Khusanov e Abbosbek Fayzullaev. Desde então, os Lobos Brancos embalaram uma sequência positiva de bons resultados em amistosos, com campanhas sólidas na Copa da Ásia e nas Eliminatórias, além de atuações competitivas contra seleções do mesmo continente que estarão na Copa do Mundo, como Irã, Austrália e Catar. Mesmo com a eliminação dolorosa para os cataris nos pênaltis na Copa da Ásia, os uzbeques mantiveram o embalo rumo à inédita classificação.

Na reta final das Eliminatórias, o Uzbequistão confirmou a vaga após a saída do técnico Srečko Katanec por problemas de saúde. Com o interino Timur Kapadze no comando, a seleção garantiu a classificação antecipada e fechou o ciclo conquistando também a Copa da Ásia Central, com vitória sobre o Irã na final. Já classificado para a Copa, o país contou com a chegada de Fabio Cannavaro como treinador e seguiu acumulando bons resultados em torneios amistosos, consolidando o melhor momento da história do futebol uzbeque.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✨ Fato curioso:

O país vive a melhor geração da história do país, formada por jogadores que cresceram após a independência uzbeque da União Soviética, em 1991. Até então, o país nunca havia disputado um Mundial, mas a nova geração transformou os Lobos Brancos em uma das seleções emergentes mais fortes da Ásia.

Uzbequistão fez grande campanha nas Eliminatórias Asiáticas e vai à Copa do Mundo pela 1ª vez (Reprodução/UFA)

⚡ O cara do time: Eldor Shomurodov

Principal nome da história recente do Uzbequistão, Eldor Shomudov chega à Copa do Mundo como o maior artilheiro da seleção, com 44 gols em 90 partidas. Eldor foi revelado pelo Mash'al Mubarek, mas ganhou destaque no Bunyodkor antes de seguir para o futebol russo, onde brilhou pelo Rostov e chamou a atenção do Genoa. O bom desempenho o levou à Roma, onde trabalhou com José Mourinho, passando ainda por Spezia e Cagliari antes de seguir para o Basaksehir, da Turquia.

continua após a publicidade

➡️Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

➡️Técnico do Inter Miami atualiza situação de Messi após craque deixar campo com suspeita de lesão

👁️ Fique de olho: Jaloliddin Masharipov

Jaloliddin Masharipov é um dos jogadores mais talentosos e experientes da atual geração do Uzbequistão. Atua principalmente como um meia ofensivo ou ponta. Masharipov se destaca pela criatividade, qualidade no passe, drible curto e capacidade de acelerar as transições ofensivas. Com passagens de destaque pelo futebol asiático e experiência internacional, o camisa 10 costuma ser o responsável por conectar o meio-campo ao ataque, funcionando como principal articulador das jogadas da seleção.

Na Copa do Mundo, Masharipov terá papel fundamental para dar equilíbrio e criatividade ao setor ofensivo dos Lobos Brancos. Além da boa visão de jogo e da capacidade de atuar entre linhas, o meia também contribui com finalizações de média distância e bolas paradas, sendo peça importante para potencializar nomes como Eldor Shomurodov e os jovens talentos da equipe. Sua experiência e liderança são vistas como essenciais para ajudar o Uzbequistão a competir em alto nível em sua primeira participação em Mundiais.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Uruguai na Copa do Mundo?

Uzbequistão apostou em Fabio Cannavaro para liderar a seleção na Copa do Mundo e passou o ex-treinador, Timur Kapadze, para a função de auxiliar técnico. A escolha se deu, principalmente, pela carreira do ex-zagueiro, que é campeão mundial como jogador.

Cannavaro assumiu o comando do Uzbequistão em setembro de 2025 e disputará a Copa do Mundo como um dos poucos campeões mundiais a disputar o torneio também como treinador. Desde sua chegada, soma bons resultados, com três vitórias, dois empates, apenas uma derrota e a conquista de dois títulos amistosos nos pênaltis.

Apesar da carreira vitoriosa como jogador, Cannavaro ainda busca se firmar como técnico. O italiano passou por clubes dos Emirados Árabes, China, Itália e Croácia, além de ter comandado a China, em 2019, mas sem grande destaque. Agora, tenta transformar a experiência e o peso do seu nome em protagonismo no comando da histórica geração uzbeque.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📋 Time base (3-5-2)

Nematov; Ashurmatov, Khusanov e Urozov; Karimov, Khamrobekov, Shukurov e Nasrullaev; Fayzullaev, Uronov e Shomurodov

🗓️ Agenda do Uzbequistão na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

Uzbequistão x Colômbia

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 17 de junho, quarta-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️ Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)



Portugal x Uzbequistão

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 23 de junho, terça-feira, às 14h (de Brasília)

🏟️ NRG Stadium, Houston (EUA)

RD Congo x Uzbequistão

⚽ Fase de grupos (Grupo K)

📅 27 de junho, sábado, às 20h30 (de Brasília)

🏟️Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)









⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.