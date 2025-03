Com a implementação de novo modelo que terá 48 seleções, 16 a mais do habitual, a Copa do Mundo passará a contar novas histórias do futebol. A primeira delas pode ser a do Uzbequistão, que se encontra muito perto de disputar o torneio de forma inédita em 2026.

Em meio a um projeto que conta com jovens estrelas, como Khusanov, recém-contratado pelo Manchester City, o Uzbequistão vem sendo um dos melhores times que disputa as Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. São 16 pontos conquistados em 13 jogos, figurando assim, o segundo lugar do Grupo A e, consequentemente, perto da vaga.

A classificação se tornou cada vez mais real na quinta-feira (20), com a vitória por 1 a 0 sobre o Quirguistão. A equipe perdeu apenas um dos seus sete jogos de Eliminatórias, sendo cinco vitórias e um empate.

Para escrever seu nome na história, o time comandado pelo ex-jogador Timur Kapdaze precisa somar apenas mais um ponto nas últimas três rodadas as Eliminatórias. Sendo assim, um empate garante a equipe entre as duas melhores do grupo e com vaga direta no Mundial. Os jogos serão contra Irã e Emirados Árabes, fora de casa, e Catar, em casa.

Uzbequistão em partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Uzbequistão)

Como um todo, o cenário ainda é positivo para o Uzbequistão disputar a próxima Copa do Mundo. Caso venha a falhar em busca do empate nas últimas rodadas, a seleção ainda disputaria a repescagem com outros cinco times visando lugar no Mundial.

A vaga pode vir ainda nesta Data Fifa, já que o duelo contra o Irã será no dia 25 de março. As duas últimas rodadas serão no próximo calendário de seleções, no início de junho.

Próximos jogos do Uzbequistão nas Eliminatórias