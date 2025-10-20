Como o Uzbequistão conseguiu se classificar à Copa do Mundo pela 1ª vez

Ex-república soviética, encravado na Ásia Central, o Uzbequistão irá para a Copa do Mundo pela primeira vez no próximo ano. A confirmação da vaga veio na Data Fifa de junho e encerrou uma série de três "quases": a equipe bateu na trave nas Eliminatórias para os Mundiais de 2006, 2014 e 2018. Mas garantiu a vaga em 2026 com sobras e uma rodada de antecedência. Parte do sucesso se deve a uma receita clássica: investimento, sobretudo na base.

continua após a publicidade

➡️Fifa atualiza ranking mundial de seleções, e Brasil cai de posição

Assim como aconteceu com o Marrocos uma década antes, o governo do país decidiu investir pesado no desenvolvimento do futebol. Em 4 de dezembro de 2019, o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, assinou o decreto que criou o “Conceito de Desenvolvimento do Futebol para 2030”. O documento fazia um diagnóstico do esporte no país e apontava problemas a serem enfrentados.

A lista era enorme: o sistema de avaliação de potenciais atletas eram ruim, os jogadores tinham baixa aptidão física, não havia profissionais qualificados para atuarem como olheiros ou gestores esportivos, as categorias de base eram amadoras e pouco atrativas, as associações regionais não investiam no futebol, a infraestrutura era pequena e a seleção nacional nem sequer tinha um centro de treinamento exclusivo.

continua após a publicidade

O decreto previa atacar cada um daqueles problemas de forma gradual, e incluiu a construção de escolas privadas de futebol e forte investimento na formação de profissionais, tanto de gestão quanto de medicina e psicologia esportiva.

Aos poucos, a seleção do Uzbequistão foi melhorando seu futebol de forma consistente. O país chegou às oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 de 2023 e se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

continua após a publicidade

Khusanov se torna primeiro jogador do Uzbequistão a jogar Premier League

A melhora do futebol praticado no Uzbequistão também pode ser observada pelo êxodo de atletas para jogar em clubes de outros países, incluindo grandes centros. O zagueiro Abdukodir Khusanov, de apenas 21 anos, transformou-se no início de 2025 no primeiro atleta uzbeque a disputar a Premier League, ao ser contratado pelo Manchester City por 40 milhões de libras (cerca de R$ 290 milhões).

O atacante Eldor Shomurodov, por sua vez, pertence à Roma, mas no momento está emprestado ao İstanbul Başakşehir, da Turquia.

E, para a Copa do Mundo de 2026, o Uzbequistão se reforçou com um campeão mundial para tentar não ser apenas uma seleção para cumprir tabela: o ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão em 2006, foi contratado recentemente como técnico da equipe.