Zaire na Copa de 1974; a falta mais estranha da história

O chute foi uma estratégia deliberada para ganhar tempo e era um ato de resistência.

A Copa do Mundo de 1974, realizada na Alemanha Ocidental, é frequentemente lembrada pela "Laranja Mecânica" da Holanda e pelo bicampeonato dos donos da casa. No entanto, um lance isolado no jogo entre Brasil e Zaire (atual República Democrática do Congo) entrou para a galeria das imagens mais icônicas e, simultaneamente, mais incompreendidas do futebol mundial. O que por décadas foi tratado como uma "comédia de erros" ou prova de uma suposta ingenuidade tática africana, revelou-se, anos depois, como um ato de desespero sob a sombra de uma das ditaduras mais cruéis do século XX. O Lance! relembra o Zaire na Copa de 1974.

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Zaire na Copa de 1974

Naquele 22 de junho, em Gelsenkirchen, a seleção do Zaire entrava em campo não apenas para disputar uma partida, mas para lutar por suas vidas. O time, que havia estreado com dignidade contra a Escócia, vinha de um traumático 9 a 0 sofrido diante da Iugoslávia. O resultado humilhante enfureceu o ditador Mobutu Sese Seko, que via no futebol uma ferramenta de propaganda para o seu regime. O que se viu no lance da falta aos 78 minutos foi o ápice de uma pressão psicológica que ultrapassava os limites do esporte.

O lance do Zaire que virou piada global

O relógio marcava o final da segunda etapa e o Brasil vencia por 2 a 0. Para a Seleção Brasileira, o terceiro gol era vital para garantir a classificação sem depender de outros resultados. Quando o árbitro apitou uma falta frontal para o Brasil, a mística em torno de Rivelino e seu "patada atômica" aterrorizava qualquer barreira. Enquanto o "Reizinho do Parque" se preparava para o chute, o zagueiro Mwepu Ilunga disparou da barreira e isolou a bola para longe antes mesmo de qualquer toque brasileiro.

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A reação imediata do mundo foi o deboche. Narradores europeus, como o lendário John Motson da BBC, atribuíram o lance à "ignorância africana" sobre as regras básicas do jogo. O cartão amarelo aplicado pelo árbitro e a cara de perplexidade dos jogadores brasileiros reforçaram o estereótipo de que o Zaire — a primeira seleção da África subsaariana a disputar um Mundial — não estava preparada para o nível profissional da competição. Durante décadas, Ilunga foi o rosto de um amadorismo que, na verdade, nunca existiu daquela forma.

O terror da ditadura de Mobutu Sese Seko

A verdade por trás do chute de Ilunga só começou a vir à tona quando os atletas se sentiram seguros para falar sobre os bastidores daquela campanha. O Zaire vivia sob o punho de ferro de Mobutu, um ditador que usava o luxo e o esporte para mascarar a pobreza do país. Após a goleada sofrida para a Iugoslávia, Mobutu enviou membros de sua guarda presidencial ao hotel da seleção. A mensagem foi direta: se o time perdesse por quatro ou mais gols de diferença para o Brasil, ninguém voltaria para casa.

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Os jogadores estavam aterrorizados. Além da ameaça de morte ou prisão, o elenco enfrentava o abandono financeiro; os bônus prometidos pela classificação haviam sido desviados por oficiais do governo. O time entrou em campo psicologicamente destruído, jogando com o peso de uma sentença de execução pairando sobre suas famílias. O 3 a 0 no placar era o limite máximo da sobrevivência; um quarto gol brasileiro poderia significar o fim para aqueles homens.

O protesto e o desespero de Mwepu Ilunga

Anos mais tarde, em entrevistas reveladoras, Mwepu Ilunga desmontou o mito da ingenuidade. "Eu sabia perfeitamente as regras", afirmou o defensor. O chute não foi um erro, mas uma estratégia deliberada. Ilunga queria duas coisas: ganhar tempo para que o jogo terminasse logo dentro da margem de segurança de três gols e, se possível, ser expulso. Ele estava tão revoltado com o tratamento do regime e tão assustado com as ameaças que desejava sair de campo a qualquer custo.

Aquele gesto "estranho" foi, na verdade, um ato de resistência e um grito de socorro disfarçado de infração técnica. Ilunga tentou provocar o árbitro para receber o vermelho, mas acabou apenas com o amarelo e a pecha de ignorante por quase quarenta anos. O Zaire terminou a Copa com três derrotas e nenhum gol marcado, mas o simples fato de terem retornado vivos ao país após o 3 a 0 contra o Brasil foi, para aqueles jogadores, a maior vitória de suas carreiras.

Ficha Técnica: Brasil 3 x 0 Zaire

Data: 22/06/1974 (Sábado)

Local: Parkstadion, Gelsenkirchen (Alemanha Ocidental)

Público: 36.200 pessoas

Competição: Copa do Mundo 1974 – Grupo 2 (3ª Rodada)

Árbitro: Nicolae Rainea (Romênia)

Gols: Jairzinho (12'/1ºT), Rivelino (21'/2ºT) e Valdomiro (34'/2ºT).

BRASIL: Leão; Nelinho, Luís Pereira, Marinho Peres e Marinho Chagas; Piazza (Mirandinha), Paulo César Caju e Rivelino; Jairzinho, Leivinha (Valdomiro) e Edu. Técnico: Mário Zagallo.

ZAIRE: Kazadi; Mwepu Ilunga, Mukombo, Bwanga e Lobilo; Kilasu, Tshinabu (Kembo) e Mana; Mayanga, Kidumu (Muntubile) e Ntumba. Técnico: Blagoje Vidinic.