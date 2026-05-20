Vampeta aponta ausência de jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira

Na última segunda-feira (18), Carlo Ancelotti divulgou a lista oficial de convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista incluiu 26 jogadores, com alguns nomes que não foram relacionados durante o clico pré-copa. Com a lista pronta, Vampeta apontou dois nomes que levaria à Seleção Brasileira, caso tivesse espaço: Andreas Pereira (Palmeiras) e Matheus Pereira (Cruzeiro).

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Andreas esteve presente na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Mereciam convocação para representar a Seleção Brasileira?

Durante o programa Galvão FC, no SBT, o ex-atleta Vampeta disparou sua opinião sobre a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa:

- Gostei, eu só colocaria mais uma ou duas pernas no meio. 'Ah mas você tiraria quem?' Ninguém porque todo mundo ali tem seus sonhos, mas colocaria o Andreas Pereira, do Palmeiras, e o Matheus Pereira do Cruzeiro - apontou o ex-jogador.

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Novidades na Amarelinha para Copa do Mundo

No gol, a principal disputa pela vaga na Seleção Brasileira era entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.

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Outro corte que repercutiu foi o de Andrey Santos, do Chelsea. Revelado pelo Vasco, o volante vinha sendo convocado com frequência e participou de cinco jogos pela Seleção Brasileira, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou fora da Copa.

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan e Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti.

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Já Pedro, do Flamengo, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, principalmente após boas atuações no futebol brasileiro. Mesmo assim, o atacante não foi chamado e sequer participou de convocações para representar a Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.

Estreia da Seleção Brasileira na competição

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.