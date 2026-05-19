A comissão técnica da Seleção Brasileira decidiu reintegrar o goleiro Léo Nannetti, do sub-20 do Flamengo, para os treinamentos e preparação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O jovem de 18 anos viajará com o elenco para os Estados Unidos, onde permanecerá até o último jogo do Brasil no torneio. A jovem promessa da base rubro-negra é muito bem avaliada por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção desde 2024.

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Segundo a CBF, o goleiro do Flamengo foi chamado "por uma metodologia de treinamento", na qual a comissão técnica precisa trabalhar com quatro goleiros. Vale lembrar que, como de hábito, Ancelotti convocou três goleiros para defender o Brasil na Copa do Mundo: Alisson, Ederson e Weverton.

— Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz e grato por poder estar novamente com a Seleção Brasileira, só que, desta vez, na Copa do Mundo. É uma ótima oportunidade para eu evoluir como atleta. Vou estar treinando ao lado de grandes inspirações e ídolos. Espero conseguir desfrutar ao máximo desse momento para, quando voltar ao Brasil, ajudar ainda mais o Flamengo — celebrou Léo.

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Da base do Flamengo para o mundo, Léo Nannetti estará com a Seleção Brasileira na Copa (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Promessa do Flamengo "repete" ciclo de Hugo Souza

O período de treinos e integração não apenas reforça a evolução técnica, como também projeta o goleiro do Flamengo como um nome a ser observado no ciclo das próximas Copas. No clube, o cenário já teve um precedente recente: em 2019, Hugo Souza passou por experiência semelhante ao ser integrado à Seleção ainda jovem e, posteriormente, disputou diversos compromissos com a Amarelinha.

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Em sua passagem anterior, Léo Nannetti destacou o aprendizado adquirido e a importância da oportunidade em um momento importante da carreira em fala exclusiva ao Lance!.

— Foram momentos de muito aprendizado e realização. Agradeço a oportunidade através do Taffarel, que é uma inspiração para a minha carreira — afirmou o goleiro do Flamengo.

O período junto à Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti marcou de forma significativa a trajetória recente da jovem promessa do Flamengo.