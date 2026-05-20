Mauro Cezar dispara contra convocação de Neymar na Seleção Brasileira

Na última segunda-feira (18), Carlo Ancelotti divulgou a lista oficial de convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista incluiu 26 jogadores, com alguns nomes que não foram relacionados durante o clico pré-copa. Com a lista pronta, Mauro Cezar disparou sua opinião sobre a presença de Neymar na lista final.

continua após a publicidade

Neymar representará a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar merecia convocação para Seleção Brasileira?

Durante o programa Cartão Verde, da Tv Cultura, o jornalista apontou uma crítica direta à Carlo Ancelotti por incluir o nome de Neymar à lista final:

- A aposta no Neymar é aposta no improvável. Nada justifica. Pra mim, o Ancelotti é decepcionante. Um treinador do tamanho dele quando assume a seleção tinha que fazer o que: 'eu convoco quem eu quero, não vou ceder pressão, vou montar um time meu'. Ele foi para Mirassol e o Neymar não foi jogar - disparou Mauro.

continua após a publicidade

Posteriormente, o comentarista comentou a existência de uma desorganização na Seleção Brasileira e chegou a questionar o motivo de Ancelotti estar ali:

- Porque ele se submete a isso? É um grande oba oba. Uma Farra, uma bagunça danada. Uma festa brega, de extremo mal gosto. Aquele movimento verde amarelo constrangedor.

continua após a publicidade

🔥 Clique para entrar no grupo gratuito de Tips do Lance! e acompanhar no WhatsApp as melhores Tips, SuperOdds e múltiplas do dia

Novidades na Amarelinha para Copa do Mundo

No gol, a principal disputa pela vaga na Seleção Brasileira era entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.

Outro corte que repercutiu foi o de Andrey Santos, do Chelsea. Revelado pelo Vasco, o volante vinha sendo convocado com frequência e participou de cinco jogos pela Seleção Brasileira, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou fora da Copa.

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan e Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti.

Já Pedro, do Flamengo, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, principalmente após boas atuações no futebol brasileiro. Mesmo assim, o atacante não foi chamado e sequer participou de convocações para representar a Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.

Estreia da Seleção Brasileira na competição

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.