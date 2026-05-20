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Mauro Cezar dispara contra convocação de Neymar na Seleção Brasileira

Comentarista aponta possíveis erros em convocação de Carlo Ancelotti

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 20/05/2026
09:19
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Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
imagem cameraMauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
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Na última segunda-feira (18), Carlo Ancelotti divulgou a lista oficial de convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista incluiu 26 jogadores, com alguns nomes que não foram relacionados durante o clico pré-copa. Com a lista pronta, Mauro Cezar disparou sua opinião sobre a presença de Neymar na lista final.

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Neymar representará a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Neymar representará a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

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Neymar merecia convocação para Seleção Brasileira?

Durante o programa Cartão Verde, da Tv Cultura, o jornalista apontou uma crítica direta à Carlo Ancelotti por incluir o nome de Neymar à lista final:

- A aposta no Neymar é aposta no improvável. Nada justifica. Pra mim, o Ancelotti é decepcionante. Um treinador do tamanho dele quando assume a seleção tinha que fazer o que: 'eu convoco quem eu quero, não vou ceder pressão, vou montar um time meu'. Ele foi para Mirassol e o Neymar não foi jogar - disparou Mauro.

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Posteriormente, o comentarista comentou a existência de uma desorganização na Seleção Brasileira e chegou a questionar o motivo de Ancelotti estar ali:

- Porque ele se submete a isso? É um grande oba oba. Uma Farra, uma bagunça danada. Uma festa brega, de extremo mal gosto. Aquele movimento verde amarelo constrangedor.

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Novidades na Amarelinha para Copa do Mundo

No gol, a principal disputa pela vaga na Seleção Brasileira era entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.

Outro corte que repercutiu foi o de Andrey Santos, do Chelsea. Revelado pelo Vasco, o volante vinha sendo convocado com frequência e participou de cinco jogos pela Seleção Brasileira, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou fora da Copa.

➡️Convocação da Seleção: Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti.

Já Pedro, do Flamengo, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, principalmente após boas atuações no futebol brasileiro. Mesmo assim, o atacante não foi chamado e sequer participou de convocações para representar a Seleção Brasileira sob o comando do treinador italiano.

Estreia da Seleção Brasileira na competição

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a Seleção enfrenta o Haiti, no dia 19, às 21h30, na Filadélfia. A equipe encerra a fase de grupos diante da Escócia, no dia 24, às 19h, em Miami.

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