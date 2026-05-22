Novo programa da Cazé TV tem Fernanda Gentil como apresentadora
Apresentadora agora ganha quadro na emissora
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A apresentadora Fernanda Gentil estreia neste domingo (24) um novo programa na CazéTV voltado ao aquecimento para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Intitulada "Já é Copa", a atração será exibida em formato ao vivo e contará com seis episódios diários.
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O programa terá como foco conversas informais entre Fernanda e integrantes da equipe da emissora, que participarão das transmissões do Mundial. Em cada edição, a apresentadora receberá dois convidados para entrevistas sobre experiências pessoais, memórias ligadas às Copas do Mundo, bastidores da carreira e expectativas para o torneio.
Entre os nomes confirmados estão Casimiro Miguel, Bárbara Coelho, Fernando Nardini e Ju Cabral, além de outros profissionais ligados ao projeto esportivo da plataforma.
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Segundo a proposta da atração, o conteúdo buscará destacar relatos pessoais e histórias relacionadas ao futebol, explorando momentos marcantes vividos pelos convidados ao longo da trajetória profissional. O programa também pretende mostrar parte dos bastidores da preparação da equipe da CazéTV para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.
Com passagens por grandes coberturas esportivas da televisão brasileira, Fernanda Gentil assume o comando do quadro apostando em entrevistas de tom mais leve e descontraído. A ideia é aproximar o público dos profissionais envolvidos na transmissão do Mundial por meio de conversas sobre carreira, futebol e experiências ligadas ao evento esportivo.
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