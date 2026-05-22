Goleiro da Argentina ficará fora de amistosos após fraturar dedo e acende alerta

O goleiro Dibu Martínez, que foi titular do Aston Villa mesmo com dedo quebrado durante o histórico título da Europa League nesta quarta-feira (20), não estará disponível para atuar nos amistosos contra Honduras e Islândia antes da estreia da Argentina na Copa do Mundo. O jogador fraturou o dedo anelar no aquecimento, antes mesmo de entrar em campo pela final, mas não precisará passar por cirurgia e deve estar disponível, se tudo ocorrer bem, após 20 dias de recuperação, segundo informação do jornalista argentino Gastón Edul.

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Martínez foi titular e teve papel essencial para o título da Copa do Mundo conquistado pela Argentina em 2022, quando fez uma defesa milagrosa em uma finalização de Koulo Muani, atacante da França, nos últimos minutos de jogo, além de ter grande atuação durante as cobranças de pênalti.

A seleção teria concedido permissão ao goleiro argentino para ficar fora dos amistosos e focar em sua recuperação, pensando no retorno diante da Argélia, no dia 16 de junho. O goleiro é titular absoluto e essencial para o esquema do técnico Scaloni, que tem a figura de Dibu como um dos líderes mais experientes do elenco.

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Dibu Martínez pelo Aston Villa contra o Manchester United (Foto: Reprodução/Aston Villa)

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A lesão na final da Europa League acendeu um alerta e preocupou os torcedores argentinos, que temiam a ausência do arqueiro caso fosse necessário realizar intervenção cirúrgica no dedo fraturado.

A Argentina passa por um momento delicado em relação a lesões. Lidando com a necessidade de reformular o elenco campeão do mundo, o técnico Scaloni ainda tem em dúvida a presença do meia Nico Paz e do zagueiro Romero no elenco da Copa, já que os dois tratam de lesão e o prazo de recuperação é incerto.

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