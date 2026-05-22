Alzirão retorna para a Copa do Mundo de 2026; veja atrações

O Alzirão, tradicional festa tijucana, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, durante o período da Copa do Mundo, está de volta após a ausência no Mundial de 2022. A atração retorna em grande estilo para o torneio deste ano, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

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A Rua Alzira Brandão retornará a ser pintada com as cores do Brasil e ganhará um palco para receber torcedores nos dias dos jogos da Seleção Brasileira. De acordo com a organização do evento, para este ano, o evento contará com shows gratuitos dos grupos Revelação, Clareou e Bom Gosto, além de ativações de patrocinadores.

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Os shows serão realizados nos dias dos jogos do Brasil durante a fase de grupos do Mundial. A equipe do técnico Carlo Ancelotti se encontra no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

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Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

Retorno do Alzirão

A festa retorna após a ausência na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Na ocasião, organizadores do evento declararam publicamente que a ausência de recursos e patrocinadores impossibilitou a festa.

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A não realização do evento no último mundial marcou o fim da sequência de quase 50 anos seguidos da festa durante o período da Copa do Mundo. Em 2026, o cenário é reencontro com o público. Em edições passadas, a Rua Alzira Brandão chegou a reunir 30 mil torcedores durante jogos da Seleção Brasileira.

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