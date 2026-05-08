Endrick é sincero sobre possível convocação de Neymar: 'Não tenho dúvida'

Em entrevista à revista "Placar", Endrick, ex-Palmeiras, Real Madrid e atualmente no Lyon, por empréstimo, foi sincero em sua opinião sobre uma possível convocação de Neymar Jr para a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo 2026.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Endrick afirmou que não tem nenhuma opinião formada sobre a convocação ou não do craque, que voltou a defender as cores do Santos. Veja o que disse o jovem:

- Não tenho uma opinião muito formada, porque a gente sabe que o Neymar é o Neymar, um grande jogador. Pude ver o último jogo dele contra o Atlético Mineiro e dá para perceber que ele é um jogador incrível. Fico muito feliz de poder vê-lo jogar, vê-lo bem, agora com a família, com as filhas, e ver que ele está feliz no Santos - disse Endrick.

continua após a publicidade

- Espero que Deus possa abençoá-lo para que ele não tenha nenhuma lesão e consiga jogar o máximo de partidas possível, para ao menos ser cotado para a Seleção. A gente sabe do potencial incrível que ele tem. Que Deus possa abençoá-lo no dia 18 e, claro, que seja feita primeiramente a vontade de Deus - continuou.

- Se ele for para a Seleção, não tenho dúvida de que vai se doar por inteiro para a equipe e também para todas as pessoas da CBF - finalizou o atacante.

continua após a publicidade

Endrick comemora gol pelo Lyon contra o PSG. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Endrick na Copa?

Convocado para as últimas partidas das eliminatórias pré-Copa do Mundo, Endrick é um possível nome para jogar no ataque e fazer a função de camisa 9 na Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. Sem muitas chances no Real Madrid com o próprio italiano e também com Xabi Alonso, o centroavante foi emprestado e é destaque absoluto do Lyon na temporada.