Fernando Diniz supera Abel Ferreira e bate recorde histórico na Libertadores

O empate do Corinthians diante do Santa Fe na última quarta-feira não só garantiu a classificação do Timão para as oitavas de final da Libertadores, mas também estabeleceu uma marca histórica para o treinador Fernando Diniz, que se tornou o técnico de time brasileiro com a maior sequência invicta da história do torneio continental.

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Diniz chegou a marca de 18 jogos seguidos sem perder na Libertadores, número alcançado com a campanha à frente do Fluminense, em 2023, e agora no Corinthians. São quatro jogos sem perder com o Timão, que se tornou a primeira equipe do Brasil a cravar a vaga no mata-mata, e outras 14 partidas com o tricolor carioca nas edições de 2023, quando foi campeão, e em 2024, na fase de grupos.

O treinador ultrapassou Abel Ferreira, bicampeão pelo Palmeiras, que atingiu 17 partidas no alviverde entre as edições 2023 e 2024. O português ainda sustenta duas outras sequências de invencibilidade na Libertadores com o Verdão. Uma de 16 jogos entre 2021 e 2022, logo em sua chegada ao clube, e outra de 11 confrontos entre 2024 e 2025, que caiu com o vice-campeonato para o Flamengo no ano passado. Os dados são da plataforma Superscore.

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O Corinthians aparece mais uma vez na lista com Tite. Campeão continental em 2012, o treinador teve 16 partidas sem perder entre 2011 e o ano do título. Outros técnicos de peso aparecem na lista, como Felipão, Rogério Ceni, Luxemburgo, Telê Santana e Muricy Ramalho.

Empate garantiu o Timão nas oitavas da Libertadores

O Corinthians garantiu um ponto após o empate no último minuto de jogo na Colômbia, contra o Santa Fe. Com o resultado, torcia por um tropeço do Peñarol, que visitou o Platense na noite de quinta. Uruguaia e argentinos também empataram por 1 a 1 e o placar não permite que as equipes ultrapassem o Timão no grupo.

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A equipe de Diniz lidera com dez pontos em quatro jogos, enquanto o Santa Fe é o segundo com sete. Platense e Peñarol somam três pontos cada e só podem ultrapassar a equipe colombiana com duas rodadas ainda em disputa.

Veja os treinadores de maior invencibilidade com times brasileiros na Libertadores

18 jogos - Fernando Diniz (2023-2026) - 14 Fluminense + 4 Corinthians

17 jogos - Abel Ferreira (2023-2024) - Palmeiras

16 jogos - Tite (2012-2013) - Corinthians

16 jogos - Abel Ferreira (2021-2022) - Palmeiras

15 jogos - Rogério Ceni (2020-2025) 8 Flamengo + 7 Bahia

14 jogos - Felipão (2000-2018) - Palmeiras

14 jogos - Zubeldía (2024-2025) - São Paulo

13 jogos - Antônio Lopes (1998-1999) - Vasco

12 jogos - Luxemburgo (2007) - Santos

12 jogos - Cuca (2021-2022) - Atlético-MG

11 jogos - Abel Ferreira (2024-2025) - Palmeiras

10 jogos - Carpegiani (1981) - Flamengo

10 jogos - Telê Santana (1992) - São Paulo

10 jogos - Muricy Ramalho (2011) - Santos