Messi abre o jogo sobre Cristiano Ronaldo: 'Não havia nada'

A rivalidade que definiu uma era e a parceria que encantou o mundo foram os temas centrais da recente fala de Lionel Messi. Em entrevista ao jornalista Pollo Álvarez, o craque do Inter Miami revisitou os tempos de Barcelona para esclarecer de vez sua relação com Cristiano Ronaldo e contar como anda o famoso grupo de mensagens com Neymar e Luis Suárez.

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Messi e Cristiano Ronaldo juntos em campanha publicitária (Foto: Reprodução / Instagram)

Para Messi, o embate com o português, que dividiu o mundo entre o azul e grená e o branco de Madrid, foi o combustível para um dos períodos mais brilhantes da história do esporte.

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— O que aconteceu foi uma bela rivalidade esportiva. Eu estava no Barcelona e ele no Real Madrid, e competíamos por tudo tanto coletivamente quanto individualmente, então as pessoas sempre nos comparavam — explicou o argentino.

Derrubando qualquer mito de inimizade fora de campo, Messi foi enfático sobre o respeito mútuo:

— Nossa relação sempre foi boa e respeitosa, e tudo o que aconteceu foi puramente atlético. Não havia nada pessoal. Não nos encontramos com frequência, exceto em jogos ou cerimônias de premiação, e sempre nos demos bem.

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Com ambos os astros fora do futebol europeu, Messi entende que o clima de disputa frenética deu lugar à maturidade. Ele resumiu o momento atual com uma frase que define o fim de um ciclo histórico:

— Agora estamos em fases diferentes de nossas vidas, mas o que aconteceu foi uma bela rivalidade esportiva — afirmou, reforçando que nunca houve problemas pessoais entre eles. — Nossa relação sempre foi boa e respeitosa. Tudo o que aconteceu foi puramente atlético.

Se com Cristiano a relação era de respeito à distância, com Neymar e Suárez a amizade é profunda. No entanto, o camisa 10 revelou que o tempo e a rotina mudaram a dinâmica do trio que marcou época no Camp Nou. Questionado sobre o grupo de mensagens que os três mantinham, Messi admitiu que o chat já não tem o mesmo ritmo de antes.

Messi, Neymar e Suárez fizeram história no Barcelona (Foto: M. Rose / AFP)

— Faz tempo que não nos falamos. Às vezes mandamos um "oi", alguma coisa diferente que acontece… Mas o tempo foi passando, o grupo não está muito ativo. Mas falamos de vez em quando, temos uma amizade de muitos anos — revelou o craque.

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