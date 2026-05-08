Com Anitta, Fifa anuncia artistas para cerimônias de abertura da Copa do Mundo

A Fifa divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (8), os detalhes e a lista de artistas que participarão das cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026. Em um formato inédito para acompanhar as três sedes do Mundial deste ano, a entidade máxima do futebol realizará eventos inaugurais separados no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A grande novidade para o público brasileiro é a confirmação da cantora Anitta, que integrará a programação do espetáculo em solo americano.

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Os shows foram idealizados pelo Balich Wonder Studio e prometem seguir um conceito criativo em comum, reinterpretando o troféu do Mundial por meio das tradições culturais e artísticas de cada país-sede. Todas as apresentações começarão 90 minutos antes do apito inicial do primeiro jogo em cada nação anfitriã.

Show no México

O histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, será o palco da primeira abertura oficial do torneio, no dia 11 de junho. O evento celebrará a cultura local por meio da música, da dança e de manifestações tradicionais, utilizando o "papel picado" — ornamento característico do artesanato mexicano — como símbolo principal.

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A programação contará com apresentações de artistas de peso, incluindo a banda de rock Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs e Los Ángeles Azules. Completam a lista o colombiano J Balvin, o venezuelano Danny Ocean e a sul-africana Tyla. Logo após a cerimônia, a bola rolará para o confronto entre México e África do Sul, que marcará o primeiro jogo do Azteca como sede de três edições diferentes de Copa do Mundo.

Estádio Azteca irá receber a estreia da Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Apresentação no Canadá

No dia seguinte, 12 de junho, será a vez do Canadá estrear na competição com a sua própria cerimônia de abertura, realizada no estádio BMO Field, em Toronto. O evento reunirá grandes nomes da música canadense e internacional.

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A lista de artistas locais inclui Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez e William Prince. Eles dividirão o palco com a atriz e dançarina Nora Fatehi, o cantor francês Vegedream, o DJ Sanjoy e a cantora palestina Elyanna. A apresentação antecederá a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, válida pela fase de grupos.

Anitta nos Estados Unidos

A última cerimônia de abertura será realizada ainda no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes do confronto entre a seleção dos Estados Unidos e o Paraguai. Neste evento, a brasileira Anitta fará a sua participação especial.

A cantora pop norte-americana Katy Perry será a atração principal do espetáculo em Los Angeles. O palco também contará com a presença do rapper estadunidense Future, da cantora tailandesa Lisa (integrante do grupo de k-pop Blackpink), do nigeriano Rema e do retorno da sul-africana Tyla.

Anitta em apresentação na Champions League (Foto: Instagram/UEFA Champions League)

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