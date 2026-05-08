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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Com Anitta, Fifa anuncia artistas para cerimônias de abertura da Copa do Mundo

Torneio deste ano contará com eventos inaugurais separados no México, no Canadá e nos Estados Unidos

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
21:55
Anitta &#8211; final da Libertadores de 2021
imagem cameraAnitta em apresentação na final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)
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A Fifa divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (8), os detalhes e a lista de artistas que participarão das cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026. Em um formato inédito para acompanhar as três sedes do Mundial deste ano, a entidade máxima do futebol realizará eventos inaugurais separados no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A grande novidade para o público brasileiro é a confirmação da cantora Anitta, que integrará a programação do espetáculo em solo americano.

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Os shows foram idealizados pelo Balich Wonder Studio e prometem seguir um conceito criativo em comum, reinterpretando o troféu do Mundial por meio das tradições culturais e artísticas de cada país-sede. Todas as apresentações começarão 90 minutos antes do apito inicial do primeiro jogo em cada nação anfitriã.

Show no México

O histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, será o palco da primeira abertura oficial do torneio, no dia 11 de junho. O evento celebrará a cultura local por meio da música, da dança e de manifestações tradicionais, utilizando o "papel picado" — ornamento característico do artesanato mexicano — como símbolo principal.

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A programação contará com apresentações de artistas de peso, incluindo a banda de rock Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs e Los Ángeles Azules. Completam a lista o colombiano J Balvin, o venezuelano Danny Ocean e a sul-africana Tyla. Logo após a cerimônia, a bola rolará para o confronto entre México e África do Sul, que marcará o primeiro jogo do Azteca como sede de três edições diferentes de Copa do Mundo.

México x Portugal no estádio Azteca
Estádio Azteca irá receber a estreia da Copa do Mundo (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Apresentação no Canadá

No dia seguinte, 12 de junho, será a vez do Canadá estrear na competição com a sua própria cerimônia de abertura, realizada no estádio BMO Field, em Toronto. O evento reunirá grandes nomes da música canadense e internacional.

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A lista de artistas locais inclui Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez e William Prince. Eles dividirão o palco com a atriz e dançarina Nora Fatehi, o cantor francês Vegedream, o DJ Sanjoy e a cantora palestina Elyanna. A apresentação antecederá a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, válida pela fase de grupos.

Anitta nos Estados Unidos

A última cerimônia de abertura será realizada ainda no dia 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes do confronto entre a seleção dos Estados Unidos e o Paraguai. Neste evento, a brasileira Anitta fará a sua participação especial.

A cantora pop norte-americana Katy Perry será a atração principal do espetáculo em Los Angeles. O palco também contará com a presença do rapper estadunidense Future, da cantora tailandesa Lisa (integrante do grupo de k-pop Blackpink), do nigeriano Rema e do retorno da sul-africana Tyla.

Anitta em apresentação na Champions League (Foto: Instagram/UEFA Champions League)
Anitta em apresentação na Champions League (Foto: Instagram/UEFA Champions League)

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