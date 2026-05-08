Ronaldinho avalia possível convocação de Neymar: 'Com todo respeito'

Faltando 10 dias para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, todos querem saber quem serão os 26 jogadores do Brasil na competição. E o Neymar? Será convocado? Se depender de Ronaldinho Gaúcho, ídolo do futebol mundial, o camisa 10 do Santos estará presente no maior torneio do planeta.

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Em entrevista ao Denílson, na Globo, Ronaldinho respondeu se Carlo Ancelotti deve convocar Neymar para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

➡️Seis motivos para Neymar ir ou não ir à Copa do Mundo na busca pelo hexa

— Com todo respeito a todos, mas ele é o melhor de todos eles. Eu estou sempre nas resenhas de samba, e sempre tem papo de futebol, ainda mais em ano de Copa do Mundo. Para mim, está louco, só se ele tiver problema de lesão para a gente entender. Agora, ele estando bem, não tem como, né? — respondeu o ídolo sobre Neymar.

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Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Neymar tem três jogos para ir à Copa do Mundo

Neymar tem apenas três jogos para conseguir provar que merece a convocação, aos olhos de Carlo Ancelotti, sendo dois jogos pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. No último jogo, pela Sul-Americana, o camisa 10 do Santos marcou no empate por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta.

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O anúncio dos 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio. A CBF prepara um grande evento para a divulgação dos nomes, que acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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