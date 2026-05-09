A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã confirmou neste sábado (9) que o país irá disputar a Copa do Mundo de 2026, mas fez exigências aos anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá, para participar do Mundial, que começará em pouco mais de um mês.

continua após a publicidade

➡️Fifa anistia Otamendi e mais dois jogadores que estavam suspensos para a 1ª rodada da Copa

Entre as condições apresentadas pelos iranianos está a concessão de vistos e respeito à comissão técnica da seleção, à bandeira do país e ao hino nacional durante o torneio, além de segurança reforçada em aeroportos, hotéis e nos trajetos até os estádios.

— Com certeza participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em consideração nossas preocupações —, considerou o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, em declaração à TV estatal.

continua após a publicidade

— Participaremos do torneio da Copa do Mundo, mas sem abrir mão de nossas crenças, cultura e convicções.

No fim do mês passado, as autoridades de fronteira do Canadá negaram a entrada de Taj ao país para participar do Congresso da Fifa. O motivo foi uma suposta ligação de Taj com a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), classificada pelos Estados Unidos como "grupo terrorista".

Após período de incertezas, Irã afirma que irá disputar a Copa do Mundo (Foto: Atta Kenare/AFP)

Agora, o Irã coloca entre as exigências para disputar a Copa do Mundo a garantia de que todos os dirigentes, inclusive os que atuam junto à IRGC, possam entrar nos países que organizam o Mundial

continua após a publicidade

— Todos os jogadores e membros da comissão técnica, especialmente aqueles que serviram no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, devem receber vistos sem problemas.

O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Egito. Os jogos acontecerão na costa oeste dos Estados Unidos, em Los Angeles e Seattle.

➡️ Aposte em jogos de futebol pelo mundo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.