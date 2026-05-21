Dona de um dos melhores ataques do mundo e grande favorita para a Copa, a seleção da França possui diversas formas de esquematizar o sistema ofensivo, com peças que podem se encaixar de diferentes formas e com características variadas. Em meio a dúvidas sobre qual deve ser o trio titular, o atacante Ousmane Dembélé, em entrevista à RMC Sport, falou sobre qual posição prefere ocupar.

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O jogador terá como possíveis companheiros de ataque nada mais nada menos que Mbappé, Olise, Doué, Barcola, Charki, Marcus Thuram e Mateta. Embora prefira jogar centralizado, como atua no PSG, o francês afirmou que deixa a posição para o companheiro do Real Madrid. Ele explica que Deschamps passou a liberá-lo para trocar de posição com outros atacantes.

— Já faz um ano que o técnico começou a me dar muito mais liberdade na seleção. [...] Tentamos muito conversar com os jogadores para mudar nossa posição. Seja eu ou o Michel (Olise), ele nos diz muito para trocarmos de posição, para não ficarmos presos à direita ou ao centro —

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Michael Olise em campo pela França nas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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Dembélé explicou que as mudanças frequentes causam dificuldades para a defesa adversária. Nos amistosos contra Brasil e Colômbia, ambos vencidos pela seleção francesa, a estratégia funcionou bem. Em seguida, o jogador explicou que Mbappé fica mais preso na ponta esquerda, por isso, para fazer a troca de posições, "se dá melhor" com Olise.

— Eu me adapto a todos, na verdade. Mas me dou melhor com o Michael Olise. O Kylian joga um pouco mais pela esquerda, um pouco mais pelo centro. Então, é mais com o Michael que trocamos de posição. Mas contra o Brasil e a Colômbia, mudamos bastante o ataque e acho que funcionou bem. Causou um pouco de caos, mesmo com o cartão vermelho que nos penalizou um pouco, então tivemos que nos defender um pouco mais —

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